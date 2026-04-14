Посевной календарь до конца апреля: что стоит посадить и когда

После середины апреля у владельцев огородов начинается горячая пора – от подготовки к сезону дачники переходят к массовым посадкам растений в открытую землю. И учитывать в этом процессе приходится массу нюансов: от прогноза погоды до фаз Луны.

Почва в это время уже достаточно прогрета, а продолжительность светового дня заметно увеличивается, поэтому важно выбрать наиболее удачный день для высадки будущего урожая. Считается, что то, в какой фазе в этот момент будет находиться Луна, зависит, как будут развиваться подземная и надземная часть растений. Издание VSN составило посевной лунный календарь на вторую половину апреля.

Фазы Луны в ближайшие недели

Во второй половине апреля 2026 года Луна будет находиться как в убывающей фазе, так и расти. Вот как распределились ее фазы:

12–16 апреля – убывающая Луна

– убывающая Луна 17 апреля – новолуние

– новолуние 18–30 апреля – период роста Луны

Это означает, что дни с 12 по 16 апреля обычно подходят для работ с корнеплодами, однако в этом году они совпадают с Пасхой (12 апреля) и несколькими последующими днями, когда по традиции воздерживаются от любых посадок. Поэтому это время целесообразнее использовать для менее интенсивных занятий: подготовить почву, упорядочить участок или продумать расположение грядок.

Уже ближайшая пятница, 17 апреля придется на новолуние – период, когда, как считается, процессы роста растений замедляются. Именно поэтому от посевов и высаживания в этот день лучше отказаться вообще.

Наиболее благоприятный отрезок начнется с 18 апреля и продлится до конца месяца. В фазу растущей Луны активнее развивается надземная часть культур, поэтому этот период оптимален для высевания и высаживания большинства растений. В открытый грунт или под укрытие можно переносить рассаду томатов и перца, сеять огурцы и кабачки, а также активно высевать зелень – укроп, салат и петрушку.

Ближе к завершению месяца хорошо приживаются декоративные культуры и цветы, а также удобно завершать основные весенние посадочные работы.

