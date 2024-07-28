Порывы ветра, местами грозы: синоптики дали прогноз на понедельник, 29 июля

В понедельник, 29 июля, в Украину наконец-то придет долгожданная прохлада. Впрочем, она будет сопровождаться порывами ветра и грозами.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В большинстве областей температура снизится до +20...+26 градусов, только юг и восток удержат сильную жару до +35 градусов.

Ночью в западных и северных, днем в восточных, южных, большинстве центральных и северной части страны местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°С, на юге страны до 23°С, в западных областях 11-16°С. Днем 21-26°С, в центральных областях местами 28-30°С, в восточных областях и южной части воздух прогреется до 34°С.

В Киевской области 29 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 21-26°С. В Киеве ночью 15-17°С, днем 23-25°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. 29 июля порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Также с 27 по 30 июля в Украине, помимо Крыма, большинства западных, Винницкой, Одесской, 30 июля и Черниговской и Сумской областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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