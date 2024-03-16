Порошенко привез морпехам на юг FPV-дроны, 'Мавики' и квадроциклы для эвакуации раненых

Петр Порошенко в Николаевской области передал подразделениям Морской пехоты дроны-камикадзе, "Мавики", а также три квадроцикла для быстрой эвакуации раненых.

Об этом сообщила "Европейская Солидарность".

Боец батальона морской пехоты говорит – квадроциклы – это очень актуальный, многофункциональный вид транспорта на войне: "сегодня получили очередную партию внедорожных квадроциклов. Неотъемлемая вещь современной войны, потому что многоцелевое использование их на фронте. И доставлять боеприпасы на передний край, и маневренные группы, противодиверсионные резервы, даже мелкие штурмовые группы и противотанковые засады. Можно успешно выполнять задачи и поражать противника".

Валерий Прозапас – депутат Запорожского горсовета от "Евросолидарности", офицер легендарной 36-й бригады морской пехоты, которая "портит нервы" оккупантам на Левобережье Днепра, рассказывает о применении дронов-камикадзе:

"FPV дрон – это поражение переднего края противника, живой силы и лёгкой техники. Это сейчас самый эффективный, самый дешевый и быстрый способ производить огневое поражение переднего края".

Его бригада получила от Порошенко партию дронов "Мольфар".

"Именно такой тип дронов мы будем использовать впервые. Но армия – это люди, постоянно общающиеся друг с другом. Есть дружественные подразделения, которые их использовали и отзывы очень положительные. Поэтому я думаю, что у нас тоже все получится и мы будем показывать свои результаты работы. Будем вам отчитываться, как на левом берегу Днепра будут гореть решисты", – говорит морпех.

"Мы получили две тысячи FPV, и часть из них передаем в наш дружеский дивизион побратимов из 36 бригады морпехов. Вы их включите, увидите там такую надпись "Москаль Хантер". Это значит, что мы охотимся за москалями. И я убежден, что точность нашей общей охоты будет очень высокой", – говорит Петр Порошенко.

Морпехи говорят: "Мовики" чаще всего используют для разведки. Но они тоже могут нести боеприпасы, сбрасываемые на головы врагам.

"Мы больше работаем по переднему краю. Это от 5 до 10 километров – стандартная дальность работы", – рассказывает военный.

Также закрыли запрос одной из бригад на ремонт техники – привезли передвижную авторемонтную мастерскую. Передали военным и дефицитные шины для "хаммеров" и КРАЗов.

"Шины – это расходящийся материал на войне. Они постоянно выходят из строя из-за обстрелов, из-за попадающих в них обломков. Это штука, которая нужна постоянно и много. Для наших логистических подразделений это просто незаменимые вещи", – говорит Валерий Прозапас.

А радиотехникам из бригады ПВО Порошенко передал груз электроники – говорит, что там, посторонним знать не нужно, но это точно усилит противовоздушную оборону Юга.

Петр Порошенко констатирует: с начала года уже 6 тысяч FPV-дронов отгрузили в войска. И эта работа будет продолжаться, потому что дронов нужно как можно больше и быстрее. Свежая партия смертоносных машинок – 2 тысячи дронов разных модификаций. Здесь есть и "Пегасы", и "Мольфары", и большие "Мамонты" – они уже оснащены платой инициации и пластидом. Порошенко говорит: по статистике 2 тысячи дронов – это как минимум тысяча удачных попаданий.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко призвал власть объединить усилия и нарастить строительство оборонительных сооружений.