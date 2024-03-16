Порошенко призвал власть объединить усилия и нарастить строительство оборонительных сооружений

Фортификационные постройки сейчас – это условие существования государства, считает Петр Порошенко. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Елене Курбановой на телеканале "Прямой", сообщает "Европейская Солидарность".

Он в очередной раз призвал власть объединить усилия и срочно нарастить темпы строительства оборонительных сооружений, а также предостерег коррупционные схемы на фортификациях.

"Меня не пугает, когда там будет система Prozorro. Это таинство, из-за которого воруют, совсем не нужно. Мы живем в 2024 году, и россияне со спутника видят не только каждый трактор, а каждого солдата, где начинается, где строится. И это не скроешь. Но они не должны сомневаться, что есть первая, вторая, третья линия фортификационных сооружений – с зубами дракона, минными полями, с бетонными двух-трех ярусными огневыми точками, со штабами, возведенными опорными пунктами, со всем. Должен быть не один взводный пункт, куда свозили десяток журналистов, чтобы потом сделали видосик. Это не работает. Покажите построенные – я считаю, что остро необходимы полторы тысячи, Зеленский говорил о 2 тысячах километрах", – отмечает Порошенко.

Он напомнил, что впервые об этом заявил в начале августа 2023 года.

"Испытал бешеную атаку. Знаете почему? Потому что мое предложение строить фортификационные постройки мешало им наступать. "Если мы сейчас перейдем к разговорам о фортификационных сооружениях, все подумают, что мы перестали наступать". Кстати, те же претензии через два месяца были высказаны Залужному после его статьи", – констатирует пятый Президент.

"Через два месяца после моего требования начать строительство сооружений – а я предложил внести изменения в бюджет и выделить средства, причем не правительству, а военно-гражданским администрациям делать так, как мы это сделали в 2014 году, – в конце сентября это уже подтвердил Шмигаль. В октябре выступил Зеленский и сказал, что "да, я на Ставке даю поручение, чтобы через два месяца фортификационные сооружения были построены". Только деньги не выделены", – констатирует Порошенко.

"С этого времени прошло три Ставки. Деньги стали выделяться немного в январе и в феврале большая часть. И как только пошли финансовые потоки, появляется "большое воровство". Но фортификации – это жизнь солдат. Фортификации – это спасение украинских территорий", – настаивает Порошенко.

"Институт изучения войны подчеркнул, что существует сейчас огромный риск прорыва линии обороны украинских войск россиянами по двум причинам – отсутствие боеприпасов по всей линии фронта, их недостаточность и вторая – отсутствие фортификационных сооружений", – отметил Порошенко.

"Когда я увидел, что государство не строит, я дал команду, начиная с октября, искать и заключать контракты на закупку техники – экскаваторов, бульдозеров, Фонденов, кранов, которые будут помогать строить фортификационные сооружения. Сейчас у нас закуплено 23 единицы техники, плюс несколько мощных грузовиков с колесной формулой 6х8. Мы можем приступать к строительству. Когда мы пригласили министра соответствующего, военное командование, военно-гражданскую администрацию, нам ответили – Петр Алексеевич, с вами запрещена работа… Вы о чем?", – возмущается Порошенко.

"Я и без них буду строить. Но мой призыв – объединиться. Изучить внимательно опыт Израиля – создание правительства национального единства. Между собой потом разберемся. Нам нужно обеспечить победу, а такие противные политиканские игры ослабляют государство", – отмечает Порошенко.

Напомним, как писал OBOZ.UA, Порошенко сказал, от чего зависит победа Украины.