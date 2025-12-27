Порошенко передал ВСУ пять экскаваторов для строительства укреплений и контейнерные ремонтные комплексы

Петр Порошенко передал в бригады ВСУ пять новых экскаваторов для строительства укреплений и пять контейнерных ремонтных комплексов. Всего с начала вторжения пятый Президент передал на фронт 94 копателя, более ста авторемонтных мастерских и 28 мастерских контейнерного типа.

Об этом сообщила "Европейская Солидарность".

"Вы удивитесь, но это больше, чем получили все Вооруженные Силы Украины от государства. И это ненормально. Так не должно быть. Тот, кто хочет спросить, насколько сегодня на фронте важен экскаватор, пусть возьмет саперную лопатку и при минус пятнадцати попробует что-то выкопать. Старой техники уже нет. Подержанные машины часто работают по несколько моточасов и останавливаются. Именно поэтому мы покупали только новые, украинского производства, специально изготовленные для Вооруженных Сил Украины. Эти экскаваторы не копают коттеджные городки вдоль объездных дорог. Они работают на фронте — в артиллерийских бригадах, в силах поддержки, в механизированных и десантных подразделениях", – написал Порошенко в соцсетях.

Он сообщил, что новая строительная техника на этот раз усилит 71-ю отдельную егерскую бригаду, 4-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду, 49-ю отдельную бригаду разграждения, 159-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и Центр оперативного боевого обеспечения Военно-морских сил Украины.

Отдельное направление работы Фонда Порошенко — обеспечение ремонта техники непосредственно в зоне боевых действий.

"Ранее было передано более ста автомобильных ремонтных мастерских. Когда такие возможности исчерпались, начали формирование контейнерных ремонтных мастерских — более оснащенных, эффективных и автономных. Сегодня было передано пять контейнерных ремонтных мастерских. Всего таких комплексов уже двадцать восемь. Это техника, о которой мечтает каждый начальник логистики, каждая ремонтная рота и каждый батальон на фронте", – констатирует Порошенко.

Контейнерные мастерские получили 43-я отдельная артиллерийская бригада, Отдельный центр Сил специальных операций, 148-я отдельная артиллерийская бригада ДШВ, 1-я отдельная тяжелая механизированная бригада и 59-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Стоимость этой партии техники превышает 29 млн грн.

"Вся эта помощь собрана за счет Фонда Порошенко. Техника на фронте нужна не после праздников и не потом. Она нужна сегодня. Поэтому эта работа продолжалась, продолжается и будет продолжаться без остановок", – отмечает пятый Президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко передал военным еще шесть "Ай-Петри" для защиты критической инфраструктуры.