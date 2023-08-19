Порошенко о ракетных обстрелах Чернигова: Россия ответит за каждую забранную жизнь

Петр Порошенко выразил соболезнования родным погибших, пострадавшим и всем черниговцам в связи с ракетными обстрелами города.

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Пятый президент назвал истерическими конвульсиями действия российских преступников.

"Ракетные удары по Чернигову, по историческому центру, по театру, по гражданским. Это максимум – на который они способны. И пока россияне умирают на линии фронта – другие россияне мстят ракетами", – написал Порошенко в Facebook, сообщила "Европейская Солидарность".

"Но им не будет покоя ни через 5, ни через 10 лет после нашей победы. Каждый ответит. За каждую забранную украинскую жизнь. Отомстим", – убежден Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко передал 10-му армейскому корпусу Сухопутных войск ВСУ комплекс "Посейдонов", технику и оборудование.