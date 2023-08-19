Порошенко передал 10-му армейскому корпусу Сухопутных войск ВСУ комплекс 'Посейдонов', технику и оборудование. Фото и видео

Петр Порошенко во время поездки на фронт передал 10-му армейскому корпусу Сухопутных войск ВС Украины комплекс БПЛА "Посейдон" – это три "птички" и пункт управления на базе грузовика DAF. Также военным привезли мощный тягач Foden с мобильной шиномонтажной мастерской.

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Об этом сообщили в "Европейской солидарности".

"Сегодня на Запорожье идут едва ли не самые тяжелые бои. Вылеты, выстрелы, земля гудит под ногами. 10 армейский корпус ВСУ крепко вгрызся в землю и не собирается ее отдавать. Но ребятам нужно все, что сможет усилить их в боях. Особенно просят средства для разведки, а когда мы поставили им первые "Посейдоны" – они попросили еще. Так что передаем уже третий комплекс", – рассказал Порошенко.

"Все наши "птички", которые мы и другие фонды поставляют в войска, задействованы в контрнаступлении. Вы точно видели работу арты на видео, так вот, это работа "птичек": искать, наводить, уничтожать. Ну а видео с работы наших "Посейдонов" вы уже неоднократно видели на моей странице, – напомнил он.

Порошенко также отметил, что комплекс способен противодействовать российскому РЭБу, он передает артиллеристам точную разведывательную информацию – а это крайне важно для успеха нашего наступления.

"Здесь сейчас находятся три птицы, здесь находится пульт управления. Там дальше, вы слышите, идет инструктаж полностью подготовленных экипажей. Никто не допущен к пункту управления без того, чтобы был выдан сертификат учебного центра Вооруженных Сил Украины и сертификат Благотворительного Фонда Порошенко", – объясняет пятый президент.

"Сегодня мы имеем очень положительные и обнадеживающие результаты по противодействию российскому РЭБу. Здесь стоит уникальная камера с 80-кратным зумом, уникальное "тепло", дистанция – до 50 км, уникальная высота – до 5 км. И все, что необходимо", – подчеркнул Порошенко.

"На этот раз мы взяли на софинансирование Полтавский городской совет, а машина управления изготовлена "Справою Громад" за средства "Справи Громад". А в сочетании имеем эту мечту. Уже завтра она будет непосредственно задействована в боевых действиях", – отметил он.

А фронтовым ремонтникам точно пригодится передвижной шиномонтаж.

"У нас в батальоне есть подразделение – ремонтная рота, которая занимается ремонтом вооружения, военной техники и автомобильной, и бронетанковой, и артиллерии. В принципе, кроме гусеничной техники вся техника на автомобильном ходу. То есть нашим ремонтникам необходимо, чтобы не вручную это все делать, а с помощью полевого шиномонтажа. Я думаю, что это будет гораздо лучше, эффективнее и скорее все эти работы будут выполняться", – отмечает военный.

Он добавляет, что шиномонтаж постоянно работает в полевых условиях – выезжает на работу непосредственно туда, где техника получила повреждение.

"Раньше, еще в начале мая Петр Алексеевич приезжал, также нам передал и автомастерские с кунгами для ремонта вооружения и военной техники. И два грузовых автомобиля ДАФ. Все три автомастерских задействованы, постоянно на выезде, ремонтируют вооружение и военную технику частей 10-го армейского корпуса. На месте они никогда не стоят, постоянно в пути и выполняют задания согласно своему назначению", – говорит боец.

Военные в благодарность подарили Петру Порошенко футболку с логотипом батальона и надписью: "Обеспечиваем Победу" и шеврон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко передал технику и оборудование спецназовцам "Азова", которые служат на востоке.