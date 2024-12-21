Порошенко на Сумщине передал дроны и технику в 10 подразделений и бросил вызов 'слугам', которые жаловались на него в Раде

Петр Порошенко привез партию дронов и техники в 10 бригад и батальонов на Сумщину. Стоимость помощи превышает 40 миллионов гривен. Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Видео дня

"Приехали в Сумскую область к нашим друзьям, которые сейчас дают бой россиянам и их прихвостням из КНДР на одном из самых тяжелых участков фронта — по ту сторону российско-украинской границы. Приехали военные из 10 бригад/полков/разведбатов/батальонов управления — здесь и наш десант, и разведчики, и артиллеристы", – сообщил Порошенко в соцсетях.

"Ребята и девушки сдерживают нашествие, крепко держат позиции и уничтожают кучу техники и живой силы врага. Но им нужна поддержка, поэтому быстро собрали и привезли обещанный командованию груз", – пишет пятый Президент.

Список формировали согласно запросам бойцов:

1100 FPV-дронов разного диаметра

547 шин для грузовиков КрАЗ/ЗиЛ/МАЗ/УРАЛ и автомобилей HMMWV

50 зарядных станций EcoFlow – незаменимых источников питания на нуле

50 дизельных обогревателей

44 "Мавикиа" для разведки и сбросов

12 купольных РЭБов "Шатро", которые легко крепятся на пикапы.

2 экскаватора для рытья траншей под линии обороны.

Стирально-душевой комплекс

"Вчера, пока команда занималась последними приготовлениями к этой передаче, в стенах Верховной Рады меня упрекнули: "там на фронте и без вас разберутся! Мы их всем обеспечим". Я приехал, но ни вас, ни вашей помощи не вижу", – констатирует Порошенко.

"Обращаюсь к тем, кто приглашает проституток в зале парламента, и тем, кто это терпит. Мы инициируем соревнования – с вас 40 000 000 гривен на обеспечение армии. Номерам бригад, нуждающихся в помощи, мы поделимся. Времени у вас есть неделя — придержитесь вызова, который бросили мне и Вооруженным Силам", – призвал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко привез на фронт специальный термостойкий шоколад для военных.