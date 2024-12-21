Порошенко привез на фронт специальный термостойкий шоколад для военных

Петр Порошенко во время поездки в Сумскую область передал в подразделения ВСУ экспериментальную партию термостойкого шоколада для военных. По словам пятого Президента, такой шоколад разработан сотрудниками компании "Рошен" специально для наших защитников. Он сохраняет свои потребительские свойства вне зависимости от температурных условий, сообщает "Европейская Солидарность".

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"В магазинах вы этого не найдете, это делается специально для вооруженных сил. Не для магазинов, не для торговли. Купить его невозможно. Чем он особенный? Он для военных. Эти все коробки – для того, чтобы тестово попробовали. Просьба к тем, кто сегодня получит – напишите отзывы. Потому что работники Рошен очень за это переживают", – рассказал пятый Президент в соцсетях.

Как известно, специальный военный шоколад является частью стандартного пищевого пайка вооруженных сил разных государств мира, в частности армии США. Он отличается от обычного шоколада рецептом приготовления, фасовкой и упаковкой. Главные отличия военного шоколада – это повышенная энергетическая ценность и устойчивость к высоким температурам.

Во время поездки в Сумскую область Порошенко также передал большую партию дронов и техники в 10 бригад и батальонов на 40 миллионов гривен. Десантники, артиллеристы, разведчики и другие подразделения получили:

1100 FPV-дронов

547 шин для грузовиков КрАЗ/ЗиЛ/МАЗ/УРАЛ и автомобилей HMMWV

50 зарядных станций EcoFlow

50 дизельных обогревателей

44 "Мавики"

12 купольных РЭБов "Шатро"

2 экскаватора

Стирально-душевой комплекс

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко объявил челлендж "слугам", которые обещали "всех обеспечить" : "Номерами нуждающихся в помощи бригад мы поделимся".