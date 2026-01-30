Популярный шампунь и кондиционер сняли с продажи из-за содержания вредного запрещенного ингредиента
Набор шампуня и кондиционера против перхоти Pilgrim был удален с Amazon после обнаружения запрещенного ингредиента.
Они содержат пиритион цинка, который запрещено использовать в косметических продуктах. Их можно было приобрести в онлайн-магазине Amazon (код для шампуня: B0D5DBM7G7, а для кондиционера — B0D5D9BF3Q), пишет Express.
Как оказалось, эти средства также содержат незадекларированные аллергены: гидроксицитронелаль, гексилциннамал и лимонен. Это может привести к возникновению аллергической реакции у потребителей, чувствительных к данным компонентам.
Ранее в этом месяце были отозваны два дизайнерских парфюма из-за содержания в них запрещенного ингредиента. Оба аромата Hello от Lionel Richie и Hot от United Colours of Benetton Fragrances, продаваемые Savers Health and Beauty, были изъяты.
Оба изделия содержат бутилфенилметилпропиональ (BMHCA), использование которого в косметических продуктах запрещено.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, стоит ли переходить на органические шампуни.
