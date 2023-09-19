Через понад півтора року повномасштабної війни все частіше лунають слова про втому.

Що втомились військові, волонтери, медики. Втомилось суспільство зрештою.

Так, дійсно. Втомились майже всі. Але..

Багато з нас допомагають ЗСУ. З самого початку. Системно та послідовно.

Хто чим та скільки може.

А чи замислювались ви що станеться, якщо ви подвоїте свою допомогу? Хоча б тимчасово? А краще до кінця війни!

Як це на вас вплине?

Скоріш за все, на переважну більшості це майже ніяк не вплине. Ні на умови життя, ні на його усталений ритм. Навіть в нашому невизначеному сьогоденні.

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Після спілкування з людьми, які залишили мільярдні бізнеси, родини та благополучне життя розумієш, що тільки постійна посилена допомога може привести нашу країну до Перемоги.

Роберт Бровді (Мадяр) Роберт Бровди, Всеволод Кожемяко (Хартія) Vsevolod Kozhemyako – власники великих компаній та корпорацій, найуспішніші та заможні бізнесмени зі списку Forbes. Наразі їх зусилля, ресурси та особисте життя покладене задля однієї мети – служити народові України та здобути перемогу над ворогом!

Заради цього, Роберт Бровді створив окремий підрозділ аеророзвідників, який назвав своїм позивним "Птахи Мадяра".

Сєва Кожемяко організував добровольчий підрозділ "Хартія", який на сьогодні є основою 13 Бригади Національної Гвардії України

Наша держава обовязково знайде для наших воїнів те, що потрібно для виконання поставлених перед ними завдань.

Але ця допомога потрібна саме зараз!

Й "Мадярам", й "Хартії", та ще багатьом бойовим підрозділам та бригадам

Бо від цього залежить життя кожного конкретного військового!

А воно - найцінніше, що ми маємо на сьогоднішній час!