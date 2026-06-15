Помидоры не испортятся и останутся свежими: где именно их нужно хранить

Помидоры почти достигли пика созревания, они спелые и сочные, идеально подходят для добавления в салаты, пасту и другие блюда. Однако даже самые свежие помидоры могут быстро портиться без надлежащего хранения.

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Специалисты по пищевым продуктам определили оптимальные подходы к хранению свежих помидоров, хотя есть тонкое различие, которое люди должны учитывать, пишет OBOZ.UA.

Если речь идет о целых помидорах, лучшее место для их хранения – это кухонная столешница. Тем не менее, если вы хотите хранить нарезанные помидоры, рекомендуется держать их в холодильнике.

Охлаждение помидоров также может помочь предотвратить их перезревание. Если вы не можете съесть их сразу, вы можете поместить их в холодильник на столько времени, сколько нужно.

Впоследствии, когда вы будете готовы есть или готовить с помидорами, выньте их из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры. Срок годности помидоров также может отличаться в зависимости от сорта.

Чтобы сохранить насыщенный вкус помидоров, некоторые специалисты рекомендуют удалять плодоножки перед хранением.

Помидоры естественным образом выделяют влагу через свои стебли. Если отделить их и положить плоды стеблями вниз, количество потерянной влаги значительно уменьшается.

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