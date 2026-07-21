Помидоры будут созревать быстрее и дадут более крупные плоды: что нужно сделать в июле

Конец июля — это как раз разгар вегетационного периода помидоров, и к концу месяца на растении должно появиться много мелких зеленых плодов, готовых к сбору.

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Оказывается, есть простой способ вырастить более крупные и сочные помидоры этим летом, ведь все, что вам нужно сделать, — это 10-секундное задание, которое лучше всего выполнить за две недели до конца июля, пишет OBOZ.UA.

Итак, сейчас на растениях помидоров растут не только плоды, поскольку они также развивают побеги — лозы, которые превращаются в стебли, способные цвести.

Садоводам нужно принять важное решение сейчас, поскольку обрезка побегов поможет им вырастить гораздо более крупные и сочные помидоры.

Обрезка побегов действительно способствует увеличению размера помидоров. В целом вы получите меньше плодов, поскольку у вас будет меньше ветвей, но те плоды, которые даст ваше растение, вырастут крупнее.

Это связано с тем, что удаление боковых побегов уменьшает конкуренцию за питательные вещества и позволяет растению сосредоточить энергию на образовании более крупных плодов.

Если вы не будете обрезать побеги, то ваши помидоры станут более кустистыми, снова начнут цвести и, возможно, дадут больше плодов, так что к концу лета у вас будет больше урожая.

Однако недостатком того, чтобы позволить побегам расти, является то, что они будут отнимать энергию, питательные вещества и другие ресурсы у уже растущих плодов, а это означает, что они получатся гораздо меньше.

Будьте очень осторожны, поскольку многие садоводы ошибочно принимают побеги за цветочный пучок, который растет на главном стебле и на котором в данный момент должны расти цветы или соцветия помидоров

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