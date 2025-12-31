Полтора десятка бригад получили от Порошенко 'Молнии' и другие сюрпризы для врага

Петр Порошенко в канун Нового года встретился с представителями полутора десятков бригад ВСУ. "Под елку" военные получили большую партию дронов различных модификаций, средства РЭБ, связи и управления, генераторы, зарядные станции, оборудование для штабной работы.

Как отмечает пресс-служба "Европейской солидарности", не обошлось и без участия рождественского вертепа – молодой коллектив, который за последнюю неделю побывал во многих уголках страны, составил компанию политику, чтобы поздравить украинских защитников.

"Ну и, конечно, передали большую партию техники и оборудования для подразделений Вооруженных сил Украины – десантникам, штурмовикам, морской пехоте, аэромобильным и механизированным бригадам, силам ТРО, авиации и военным учебным подразделениям", – написал Порошенко в соцсетях.

"Это самая большая передача ударных дронов "Молния" за все время. Именно эти дроны уже показывают результат и поэтому вызывают наибольший интерес у подразделений", – констатирует пятый президент. В начале декабря стало известно о новой программе Фонда Порошенко по поставке в войско дронов-камикадзе украинского производства "Молния". Тогда же Порошенко передал ВСУ первую партию дронов.

"Эти замечательные комплексы помогают работать на очень большое тыловое расстояние с максимальным поражением. Нам это экономит средства, ресурсы. Мы попросили о помощи, потому что их критически не хватает на линии фронта. Очень эффективная вещь, и хотелось бы их побольше, чтобы останавливать прорывы или наступления вражеской техники, минимизировать и уничтожать врага, живую силу. Они летят далеко, несут достаточно большой вес. Этот боеприпас может на расстояние до 60 километров занести 7 кг боевой части, что делает большую зону поражения и может уничтожить много врагов. За довольно небольшие деньги мы имеем максимальный результат. Дешевле даже, чем снаряд на 155-й калибр", – объясняет представитель одной из бригад.

"Отдельно передали контейнер сеток против FPV-дронов. Простое, но необходимое решение для защиты людей и техники", – отмечает пятый президент. Также подразделения передали FPV-дроны различных типов – в том числе на оптоволокне.

"Мы из 10-й горно-штурмовой бригады, из подразделения "Барни". Забираем сегодня "Молнию", дроны на оптоволокне и дроны на радиоуправлении. Дроны очень эффективные, хорошая "оптика". Мне она больше всего нравится, она меньше всего рвется. Работаем по живой силе", – рассказывает представитель "Эдельвейсов".

"2025 год был тяжелым для фронта, для всех военнослужащих, для нашей страны. Еще большим поражением врагом нашей энергетики. Чего мы ожидаем от 2026-го? Уничтожения врага и нашей победы", – говорит представитель 151-й отдельной механизированной бригады. "На фронте очень не хватает средств. Ребята работают, максимально стремимся к победе, и в 2026 году хотим максимального обеспечения. Чем будет у нас больше средств, тем мощнее будем уничтожать врага", – говорят военные.

"Праздники не меняют реальность. Поэтому накануне Нового года мы делаем то же, что и вчера, – работаем", – резюмирует Порошенко.