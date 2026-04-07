Полнолуние в Весах в апреле 2026: какие знаки зодиака ждут изменения в отношениях

Полнолуние в Весах, которое фиксировалось 1 апреля 2026 года, побуждает к серьезным размышлениям и решениям в отношениях.

Это конкретное полнолуние вынесет на первый план вопросы, решения и дилеммы в отношениях. У каждого были последние шесть месяцев, чтобы пересмотреть свое положение с семьей, друзьями, деловыми партнерами и любимыми. Хотя это коснется всех, есть четыре знака зодиака, которые переживут наиболее интенсивные изменения в отношениях, пишет OBOZ.UA.

Овен

Полнолуние в Весах поставит под сомнение целостность вашего седьмого дома преданности и брака. Возможно, это будет касаться романтических отношений и профессионального партнерства. Независимо от того, кто появится, подумайте, является ли ваша связь взаимной, равноправной и гармоничной. Возможно, у вас не будет ответа сразу, поэтому оглянитесь на последние шесть месяцев. Размышляя над недавними решениями, разговорами, трудностями и т.д., вы сможете понять, что вы хотите сохранить или изменить в своих отношениях. Используйте это полнолуние, чтобы восстановить баланс в ваших отношениях, чтобы все чувствовали поддержку и спокойствие в развитии отношений.

Близнецы

Последние шесть месяцев могли принести в вашу жизнь веселый, беззаботный роман. Возможно, вы вступили в отношения друзей с привилегиями или в какие-то романтические ситуации, которые остались неопределенными. Хотя это было весело, полнолуние в Весах бросит вызов вашему пятому дому секса и страсти. Вопрос о том, хотите ли вы посвятить себя этим веселым, кокетливым отношениям, возникнет в вашем сознании. Ваш любимый может даже спросить вас, чего вы ищете. Так же вы можете поставить его на горячее место. Независимо от того, кто начнет разговор, вы оба будете знать, куда направляются эти отношения после лунного сна.

Стрелец

Полнолуние в Весах освещает ваш одиннадцатый дом дружбы и общения. Верные своей независимой природе, вы, возможно, отклонили предложения о помощи и поддержке в течение последних шести месяцев. Быть уязвимым в отношении потребности в друзьях нелегко. Признать, что вы боретесь, может быть страшно, особенно если вы боитесь быть разочарованным или отвергнутым после того, как выложились в лучшую сторону. Однако полнолуние в Весах говорит о том, что вы можете доверять своему сообществу. Если вы всегда рядом со своими друзьями, почему бы вам не желать того же в ответ? Верьте, что ваши друзья и социальные круги поддержат вас в будущем.

Рак

Семейные дела выходят на первый план, когда полнолуние в Весах активирует ваш четвертый дом дома и семьи. Вам не только придут на ум последние шесть месяцев, но и вы можете потеряться в воспоминаниях детства. Решение личных вопросов может быть сложным, если вы имеете дело с агрессивными, несправедливыми членами семьи. Вместо того, чтобы уступать и идти на компромиссы, лунная луна просит вас реагировать дипломатично. Вы можете быть твердыми и настойчивыми с членами своей семьи, не подливая масла в огонь. Что бы ни произошло, эта лунная луна способствует домашнему миру. Но помните, что ваше спокойствие может прийти ценой дистанцирования от членов семьи.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

