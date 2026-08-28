Полная Луна и лунное затмение в Рыбах: что ждет всех знаков зодиака 28 августа

В пятницу, 28 августа, мы почувствуем влияние полнолуния и лунного затмения в знаке Рыб, которое произойдет утром. Астрологи советуют быть осторожными в течение дня, не торопиться, прислушиваться к своим эмоциям и проявлять понимание по отношению к другим.

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Полнолуние поможет нам яснее видеть ситуацию, пишет Vogue.pl. Однако сегодня лучше тщательно обдумать важные решения. Лучше избегать крайностей и необдуманных решений. День благоприятный для покупок, развлечений и свиданий. Проявите терпение по отношению к окружающим и предложите помощь. Что ждет каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

День благоприятен для спокойной работы и завершения дел. Сегодня важные для вас люди поддержат вас, поэтому не стоит жаловаться. Вторая половина дня подходит для обсуждений и шопинга. Однако не критикуйте спорных личностей, чтобы не распространять сплетни. Вечером отдохните и позаботьтесь о своем духовном развитии.

Телец

Утром не спешите и займитесь тем, что вам нравится. Вы все успеете. Найдите время для размышлений, у вас появятся интересные идеи. Полнолуние и затмение способствуют обучению и развитию. Своим близким не стоит давать обещаний, поскольку у вас может не хватить сил на домашние задания. Во второй половине дня отдохните.

Близнецы

Вы почувствуете прилив энергии и желание перемен, однако не все смогут вас поддержать. Лучше сосредоточьтесь на своих делах. Старайтесь не переживать из-за других людей, которые злятся или нервничают. Отдых днем придаст вам сил и улучшит настроение. Наслаждайтесь без чувства вины.

Рак

Полнолуние в тригоне к вашему знаку благоприятствует интересным светским событиям. Однако стоит остерегаться сплетен и скандалов. Это подходящее время, чтобы забыть о старых недоразумениях и спорах, и удача к вам вернется. Днем вам понравятся встречи с друзьями и новые знакомства. В любви вам повезет – вы привлечете к себе внимание.

Лев

Сегодня вы будете успешны в работе и найдете интересные идеи для дальнейшего развития. Подумайте, как вы можете заработать больше, и не позволяйте никому отвлечь вас от выбранного пути. Это благоприятное время для принятия решений, касающихся собственности, для покупок и различных договоренностей. Шоппинг будет удачным. Вечером отдохните.

Дева

Обычная работа покажется вам скучной, и вы будете мечтать о путешествиях и приключениях. Прислушивайтесь к своей интуиции и ищите новые цели и связи. На работе вы добьётесь успеха, но вам может быть сложно сосредоточиться на финансовых вопросах. Избегайте амбициозного начальника, чтобы он не нагрузил вас дополнительными задачами. Вторая половина дня благоприятна для свиданий, развлечений и хобби. Но будьте внимательны со своими вещами.

Весы

Вас ждёт благоприятный день. Если что-то пойдет не по плану, не волнуйтесь. Кто-то может не понять ваших намерений, однако днём вы сможете прояснить эти вопросы. Вы справитесь со своими проблемами, потому что кто-то важный вас поддержит. Вы примете мудрые и ответственные решения, однако прислушивайтесь к себе, а не к советам завистников.

Скорпион

День будет удачным, а вы будете в хорошем настроении. Подумайте, что вам нужно для счастья, и начните действовать. Вы найдете хорошие идеи для решения своих проблем, но не стоит обо всём рассказывать другим людям. Во второй половине дня сходите на шопинг или встретьтесь с друзьями. Вы также будете успешны в любви.

Стрелец

У вас будет много дел и работы. Сегодня рассчитывайте, прежде всего, на себя. Если вы планируете сегодня решать различные споры и недоразумения, будьте очень осторожны в словах, чтобы вас правильно поняли. Сосредоточьтесь на самом важном, а во второй половине дня развлекитесь. Также подумайте о саморазвитии и хобби.

Козерог

Вы будете общительными, уверенными в себе и открытыми для новых идей. Вы почувствуете прилив энергии. В карьере вас ждет успех. День также будет благоприятным для обучения или путешествий. Не упустите интересное предложение, связанное с обучением или поездкой. Вы сможете познакомиться с новыми людьми и обсудить идеи.

Водолей

Вас ждет приятный день. Займитесь своими делами утром. День благоприятный для встреч с друзьями и получения интересной информации. Подумайте о курсах и обучении, которые помогут вам зарабатывать больше. В финансах вам будет везти. В любви не переусердствуйте.

Рыбы

Вы почувствуете прилив энергии и посмотрите на сложные дела с другой точки зрения. Вы раскроете тайны. Также вы можете получить важную информацию – не упустите её и обдумайте. В отношениях с родными проявите терпение. Если кто-то жалуется, не сердитесь. Доброе слово может творить чудеса.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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