Полиция займется расследованием дела о незаконном удержании мужчины в подвале ТЦК во Львовской области

Полиция внесла в ЕРДР заявление мужчины, которого 10 дней удерживали в подвале ТЦК в 1-м отделении Стрыйского РТЦК в городе Жидачев на Львовщине.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко со ссылкой на адвоката пострадавшего.

"Ко мне сегодня обратилась адвокат мужчины, которого уже более недели держат в подвале в просто нечеловеческих условиях. Его 14-летний ребенок остался без отца, а старшая сестра бросила работу и уехала домой на другой конец страны, чтобы ухаживать за ребенком после исчезновения отца", – сообщил нардеп.

По словам Гончаренко, позже мужчину отпустили.

"Отца-одиночку освободили из подвала Стрыйского РТЦК через час после моего вмешательства. Представители Национальной полиции, узнав о том, что дело было взято на рассмотрение ВСК, направили оперативную группу, которая и приказала освободить мужчину", – добавил народный депутат.

На это отреагировали во Львовском ОТЦК и СП. По информации ТЦК, мужчину доставили в 1-й отдел Стрыйского районного ТЦК и СП в Жидачеве для уточнения военно-учетных данных. Они утверждают, что на следующий день ему предложили пройти ВЛК, но он отказался. После этого ему вручили повестку на прохождение ВЛК 28 сентября.

Напомним, что после обращений ТСК в июле ГБР провели 61 обыск и вручили 15 уведомлений о подозрении военнослужащим ТЦК, нарушившим закон.