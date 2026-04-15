УкраїнськаУКР
русскийРУС

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Вареная свекла – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть без ничего, а также делать вкусные салаты, закуски. Еще из свеклы можно сделать легкую намазку.

Видео дня
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яйцами вареными и твердым сыром. 

Ингредиенты: 

  • свекла (отварная) – 350 г
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 3 зуб. 
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу и яйца отварить и остудить. Потереть все составляющие на крупную терку.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

2. В майонез выдавить чеснок, добавить специи, добавить в салат и перемешать.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe