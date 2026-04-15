Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Вареная свекла – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть без ничего, а также делать вкусные салаты, закуски. Еще из свеклы можно сделать легкую намазку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яйцами вареными и твердым сыром.

Ингредиенты:

свекла (отварная) – 350 г

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 3 зуб.

майонез – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца отварить и остудить. Потереть все составляющие на крупную терку.

2. В майонез выдавить чеснок, добавить специи, добавить в салат и перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: