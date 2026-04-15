Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Вареная свекла – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть без ничего, а также делать вкусные салаты, закуски. Еще из свеклы можно сделать легкую намазку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яйцами вареными и твердым сыром.
Ингредиенты:
- свекла (отварная) – 350 г
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 3 зуб.
- майонез – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца отварить и остудить. Потереть все составляющие на крупную терку.
2. В майонез выдавить чеснок, добавить специи, добавить в салат и перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: