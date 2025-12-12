Видео дня
Полезный салат из свеклы для улучшения обмена веществ и иммунитета: есть можно каждый день
Запеченная свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок в виде намазок, а также пикантных соусов. Стоит отметить, что свеклу нужно запекать в фольге, так как она так будет очень сочной и вкусной и при этом – сохранятся витамины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с солеными огурцами и луком.
Ингредиенты:
- вареная свекла 300 г
- огурцы 2 небольших
- красный лук 1 шт.
- измельченный укроп 1 ст.л.
- измельченная петрушка 1 ст.л.
- салат микс горсть
Для соуса:
- оливковое масло 30 мл
- белый винный уксус 1 ст.л.
- чеснок 1 зуб.
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Почистите свеклу, порежьте слайсами вместе с огурцами. Лук полукольцами, зелень мелко, смешайте овощи.
2. Смешайте все для соуса.
3. Полейте овощи соусом, перемешайте.
