Полезный салат из свеклы для улучшения обмена веществ и иммунитета: есть можно каждый день

Запеченная свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок в виде намазок, а также пикантных соусов. Стоит отметить, что свеклу нужно запекать в фольге, так как она так будет очень сочной и вкусной и при этом – сохранятся витамины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с солеными огурцами и луком.

Ингредиенты:

вареная свекла 300 г

огурцы 2 небольших

красный лук 1 шт.

измельченный укроп 1 ст.л.

измельченная петрушка 1 ст.л.

салат микс горсть

Для соуса:

оливковое масло 30 мл

белый винный уксус 1 ст.л.

чеснок 1 зуб.

соль и перец

Способ приготовления:

1. Почистите свеклу, порежьте слайсами вместе с огурцами. Лук полукольцами, зелень мелко, смешайте овощи.

2. Смешайте все для соуса.

3. Полейте овощи соусом, перемешайте.

