Полезный салат из свеклы для улучшения обмена веществ и иммунитета: есть можно каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
3,2 т.
Запеченная свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок в виде намазок, а также пикантных соусов. Стоит отметить, что свеклу нужно запекать в фольге, так как она так будет очень сочной и вкусной и при этом – сохранятся витамины. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с солеными огурцами и луком. 

Ингредиенты:

  • вареная свекла 300 г
  • огурцы 2 небольших
  • красный лук 1 шт.
  • измельченный укроп 1 ст.л.
  • измельченная петрушка 1 ст.л.
  • салат микс горсть

Для соуса:

  • оливковое масло 30 мл
  • белый винный уксус 1 ст.л.
  • чеснок 1 зуб. 
  • соль и перец

Способ приготовления: 

1. Почистите свеклу, порежьте слайсами вместе с огурцами. Лук полукольцами, зелень мелко, смешайте овощи.

2. Смешайте все для соуса.

3. Полейте овощи соусом, перемешайте.

