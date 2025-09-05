УкраїнськаУКР
Проще, чем рагу: полезное овощное соте для обеда и ужина за 10 минут

Лучшее овощное блюдо – соте из кабачков, баклажанов, перца. Во-первых, такое блюдо полезное, а во-вторых – готовится очень просто. Для яркого вкуса добавьте специи, зелень. 

Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении соте. 

Ингредиенты:

  • кабачки 2 средних
  • перец красный 1 шт
  • морковь 1 шт
  • лук 1 шт
  • томаты 2-3 шт
  • чеснок 3 зубчика
  • томатный соус 3 ст.л
  • соль, перец по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления: 

1. Обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанный перец и томаты, жарим 10 минут. 

2. Добавляем натертые на крупной терке кабачки, специи по вкусу, жарим до готовности овощей.

3. В конце добавляем натертый чеснок, томатный соус, тушим еще 5 минут и посыпаем любимой зеленью.

