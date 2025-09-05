Видео дня
Проще, чем рагу: полезное овощное соте для обеда и ужина за 10 минут
Лучшее овощное блюдо – соте из кабачков, баклажанов, перца. Во-первых, такое блюдо полезное, а во-вторых – готовится очень просто. Для яркого вкуса добавьте специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении соте.
Ингредиенты:
- кабачки 2 средних
- перец красный 1 шт
- морковь 1 шт
- лук 1 шт
- томаты 2-3 шт
- чеснок 3 зубчика
- томатный соус 3 ст.л
- соль, перец по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. Обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанный перец и томаты, жарим 10 минут.
2. Добавляем натертые на крупной терке кабачки, специи по вкусу, жарим до готовности овощей.
3. В конце добавляем натертый чеснок, томатный соус, тушим еще 5 минут и посыпаем любимой зеленью.
