Проще, чем рагу: полезное овощное соте для обеда и ужина за 10 минут

Лучшее овощное блюдо – соте из кабачков, баклажанов, перца. Во-первых, такое блюдо полезное, а во-вторых – готовится очень просто. Для яркого вкуса добавьте специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении соте.

Ингредиенты:

кабачки 2 средних

перец красный 1 шт

морковь 1 шт

лук 1 шт

томаты 2-3 шт

чеснок 3 зубчика

томатный соус 3 ст.л

соль, перец по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанный перец и томаты, жарим 10 минут.

2. Добавляем натертые на крупной терке кабачки, специи по вкусу, жарим до готовности овощей.

3. В конце добавляем натертый чеснок, томатный соус, тушим еще 5 минут и посыпаем любимой зеленью.

