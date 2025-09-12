Полезная яичная намазка с зеленым луком и специями: самый простой рецепт бюджетной закуски
Вареные яйца – очень полезный продукт, который может быть основой для сытных салатов, закусок, а также намазок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с зеленым луком и специями.
Ингредиенты:
- 12 вареных яиц вкрутую
- 2-3 ст. л. майонеза
- 1 столовая ложка желтой горчицы
- вустерширский соус
- соленые огурцы
- 1 чайная ложка свежего лимонного сока
- паприка, соль, перец
- зеленый лук
- соевый соус
- укроп
- соус чили
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, отделите белки от желтков. Белки порежьте кубиком, туда добавьте зелень и лук также порезанные.
2. Соус: к желткам добавьте майонез, горчицу, вустерширский соус, сок из соленых огурцов, лимонный сок, специи и острый соус чили. Все перемешайте.
3. Добавьте этот соус к нарезанным кубиками яичным белкам и перемешивайте.
Можно есть сразу, с багетом, тостовым хлебом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептам