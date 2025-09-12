Полезная яичная намазка с зеленым луком и специями: самый простой рецепт бюджетной закуски

Вареные яйца – очень полезный продукт, который может быть основой для сытных салатов, закусок, а также намазок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с зеленым луком и специями.

Ингредиенты:

12 вареных яиц вкрутую

2-3 ст. л. майонеза

1 столовая ложка желтой горчицы

вустерширский соус

соленые огурцы

1 чайная ложка свежего лимонного сока

паприка, соль, перец

зеленый лук

соевый соус

укроп

соус чили

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, отделите белки от желтков. Белки порежьте кубиком, туда добавьте зелень и лук также порезанные.

2. Соус: к желткам добавьте майонез, горчицу, вустерширский соус, сок из соленых огурцов, лимонный сок, специи и острый соус чили. Все перемешайте.

3. Добавьте этот соус к нарезанным кубиками яичным белкам и перемешивайте.

Можно есть сразу, с багетом, тостовым хлебом!

