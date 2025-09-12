УкраїнськаУКР
Полезная яичная намазка с зеленым луком и специями: самый простой рецепт бюджетной закуски

Вареные яйца – очень полезный продукт, который может быть основой для сытных салатов, закусок, а также намазок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми продуктами.

Что приготовить из вареных яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с зеленым луком и специями.

Намазка из яиц

Ингредиенты:

  • 12 вареных яиц вкрутую
  • 2-3 ст. л. майонеза
  • 1 столовая ложка желтой горчицы
  • вустерширский соус
  • соленые огурцы
  • 1 чайная ложка свежего лимонного сока
  • паприка, соль, перец
  • зеленый лук
  • соевый соус
  • укроп
  • соус чили

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, отделите белки от желтков. Белки порежьте кубиком, туда добавьте зелень и лук также порезанные.

Белок для блюда

2. Соус: к желткам добавьте майонез, горчицу, вустерширский соус, сок из соленых огурцов, лимонный сок, специи и острый соус чили. Все перемешайте.

Соус из желтков

3. Добавьте этот соус к нарезанным кубиками яичным белкам и перемешивайте.

Приготовление блюда

Можно есть сразу, с багетом, тостовым хлебом!

Готовая закуска

