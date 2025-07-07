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Полезная намазка из яиц за 7 минут: рецепт полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
135
Полезная намазка из яиц за 7 минут: рецепт полезного и вкусного блюда

Намазки – лучшая закуска, и готовить их можно из любых продуктов. Проще всего и полезнее всего будет именно из яиц, с зеленью и тунцем.

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Намазка и яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной яичной намазки, с тунцом и зеленым луком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 вареных яйца
  • 1 банка тунца
  • хлеб 
  • зеленый лук
  • овощи/фрукты
  • семечки (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Яйца с тунцом перемешайте. 

Приготовление намазки

2. Намажьте этой намазкой хлеб.

Что добавить для яркого вкуса

Посыпьте зеленью и добавить овощи/фрукты!

Готовая намазка

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить намазку из вареных яиц и тунца. 