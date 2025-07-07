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Полезная намазка из яиц за 7 минут: рецепт полезного и вкусного блюда
Намазки – лучшая закуска, и готовить их можно из любых продуктов. Проще всего и полезнее всего будет именно из яиц, с зеленью и тунцем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной яичной намазки, с тунцом и зеленым луком.
Ингредиенты:
- 2 вареных яйца
- 1 банка тунца
- хлеб
- зеленый лук
- овощи/фрукты
- семечки (по желанию)
Способ приготовления:
1. Яйца с тунцом перемешайте.
2. Намажьте этой намазкой хлеб.
Посыпьте зеленью и добавить овощи/фрукты!
Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить намазку из вареных яиц и тунца.