Полезная намазка из яиц за 7 минут: рецепт полезного и вкусного блюда

Намазки – лучшая закуска, и готовить их можно из любых продуктов. Проще всего и полезнее всего будет именно из яиц, с зеленью и тунцем.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной яичной намазки, с тунцом и зеленым луком.

Ингредиенты:

2 вареных яйца

1 банка тунца

хлеб

зеленый лук

овощи/фрукты

семечки (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца с тунцом перемешайте.

2. Намажьте этой намазкой хлеб.

Посыпьте зеленью и добавить овощи/фрукты!

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить намазку из вареных яиц и тунца.