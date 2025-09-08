Полезная намазка из яиц за 1 минуту: рецепт самой вкусной и полезной закуски

Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно и полезно будет из вареных яиц, тунца, запеченного филе, рыбы. Соусом для намазки может быть сметана, майонез, горчица.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, с луком и сметаной.

Ингредиенты:

1 кусочек хлеба

2 яйца

1/2 ст. л. сметаны

1 ч. л. горчицы

соль, перец, зеленый лук

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разотрите вилкой.

2. Добавьте сметану, горчицу, специи и порезанный лук.

3. Хлеб поджарьте, сверху выложите намазку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: