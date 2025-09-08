УкраїнськаУКР
Полезная намазка из яиц за 1 минуту: рецепт самой вкусной и полезной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
3,1 т.
Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно и полезно будет из вареных яиц, тунца, запеченного филе, рыбы. Соусом для намазки может быть сметана, майонез, горчица.

Из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, с луком и сметаной.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • 1 кусочек хлеба
  • 2 яйца
  • 1/2 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. горчицы
  • соль, перец, зеленый лук

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разотрите вилкой.

Ингредиенты для намазки

2. Добавьте сметану, горчицу, специи и порезанный лук.

Приготовление намазки

3. Хлеб поджарьте, сверху выложите намазку.

Готовая намазка

