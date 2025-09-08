Видео дня
Полезная намазка из яиц за 1 минуту: рецепт самой вкусной и полезной закуски
Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно и полезно будет из вареных яиц, тунца, запеченного филе, рыбы. Соусом для намазки может быть сметана, майонез, горчица.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, с луком и сметаной.
Ингредиенты:
- 1 кусочек хлеба
- 2 яйца
- 1/2 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. горчицы
- соль, перец, зеленый лук
Способ приготовления:
1. Яйца сварите, разотрите вилкой.
2. Добавьте сметану, горчицу, специи и порезанный лук.
3. Хлеб поджарьте, сверху выложите намазку.
