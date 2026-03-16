Неожиданности и изменения планов: что ожидает каждого знака зодиака 16 марта

В понедельник, 16 марта, Меркурий и Марс будут находиться в гармонии с интуитивными Рыбами, что будет побуждать нас избавиться от внутреннего напряжения. Внутренние озарения и прорывы превратятся во внешние действия.

Видео дня

Раки узнают неожиданные новости в финансовой сфере, а Рыбы достигнут успеха, пишет Thekit. Что звезды приготовили каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Астрологи напоминают, что до 20 марта Меркурий будет ретроградным, вызывая эмоциональный туман и ностальгию. Однако это также хорошая возможность для размышлений, освобождения и восстановления.

Овен

Сегодня вы можете встретить кого-то с недобрыми намерениями. Это может быть новый знакомый. Будьте осторожны, чтобы не попасть под влияние, о котором вы потом можете пожалеть. Вечером вы будете рады уединению.

Телец

Сегодня вы можете быть мятежными и стремиться к свободе. Кто-то выше вас по должности может сделать что-то неожиданное, что вам не понравится. Вас могут раздражать ограничения со стороны властей. Старайтесь быть дружественными.

Близнецы

Вас может ожидать неожиданное путешествие. Или же наоборот, путешествие, которое вы планировали, отложат или отменят. Также вас удивят новости в медиа. Вы будете стремиться к ярким эмоциям. Люди будут вами восхищаться.

Рак

Позаботьтесь сегодня о своих счетах. Сегодня возможны новости относительно общего имущества, банковских дел, наследства, завещания, налогов или долгов. Они могут быть как незначительными, так и серьезными. Позаботьтесь о своих обязательствах. Вечер способствует обучению и исследованию.

Лев

Кто-то из ваших близких может сделать или сказать что-то неожиданное для вас. Это может вызвать у вас шок. Старайтесь избегать импульсивной реакции на это. Попробуйте сначала обдумать ситуацию и понять, как вы хотите реагировать. Тако проверьте сегодня свои финансы

Дева

На работе могут возникнуть какие-то технические сбои, поломки, кто-то из коллег может отсутствовать. Что может создать определенные неприятности. Также возможны непредсказуемые ситуации, связанные с домом. Будьте внимательными и сотрудничайте с другими.

Весы

Родители должны быть внимательными в отношении своих детей. Всегда знайте, где они находятся. Сегодня вас могут пригласить на светские мероприятия или прогулку, что может быть приятным бонусом для вас. Или же наоборот, что-то может быть отменено или изменена дата. Вы будете сосредоточены на работе.

Скорпион

Сегодня возможны изменения в ваших планах. Могут произойти поломки техники или другие ситуации, поэтому будьте готовы и гибкими. Также к вам могут прийти неожиданные гости. Вечер будет полон общения.

Стрелец

Будьте внимательны с тем, что вы говорите и делаете сегодня, чтобы избежать неприятностей. У вас может возникнуть блестящая идея, которая появится как озарение. В ваших планах могут произойти изменения. После работы отдохните дома.

Козерог

Сегодня возможны непредсказуемые обстоятельства в финансовой или имущественной сфере. Они могут быть как приятными, так и серьезными. Будьте внимательны и проверяйте свои финансы и имущество. Вечер будет полон общения.

Водолей

Сегодня Луна в вашем знаке находится в конфликте с вашим управителем – планетой Уран. Это может побудить вас делать поспешные выводы. Ваше настроение может быть мятежным, а также вы будете стремиться к захватывающим впечатлениям и личной свободе. Будьте внимательными со своими вещами.

Рыбы

Это сильный день для вас: Солнце, ретроградный Меркурий и Марс в вашем знаке. Если вы чувствуете беспокойство или внезапно случается неожиданная ситуация, вы быстро и разумно все обдумаете. Вы будете успешными!

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.