Похолодание продолжается, ожидается мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 7 марта

В четверг, 7 декабря, по прогнозам синоптиков, в Украине будет облачно, но кое-где выглянет солнце. В некоторых регионах страны ожидаются небольшие дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории без осадков

В Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью до 5°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла.

В Закарпатье и юге страны ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура в течение суток 1-6°С мороза.

В Киевской области в четверг, 7 декабря, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, до 10 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла. В столице ночью ожидается до 4°С мороза, днем до 2°С тепла.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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