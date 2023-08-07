"Похолодание" до +32 градусов и немного дождей: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 8 августа
Во вторник, 8 августа, в Украине все еще продержится жаркая погода. В целом по стране ожидается +32 градуса и дожди, которые принесут прохладу и свежесть воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных, днем и в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях местами будет идти кратковременный дождь и гроза. А вот на остальной территории без осадков (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
"Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°, в западных областях 17-22°; на юго-востоке и востоке страны ночью 18-23°, днем 27-32°", – прогнозируют синоптики.
В Киевской области 8 августа ожидается переменная облачность, однако без осадков.
"Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 21-26°", – сообщили в Укргидрометцентре.
В столице Украины температура ночью будет на уровне 13-15°, а днем – 22-24°.
В связи с высоким температурным режимом синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине.
"7-10 августа в Кировоградской, Харьковской, Донецкой областях и Крыму, 9-10 августа и в Николаевской и Херсонской, 10 августа и в Винницкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – прогнозируют в Центре.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.
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