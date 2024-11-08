"Мы подвели еврейскую общину Нидерландов во время Второй мировой войны. Этой ночью мы подвели вас снова", - так отреагировал король Нидерландов на погром, устроенный прошедшей ночью сторонниками ХАМАСа в Амстердаме после футбольного матча между "Аяксом" и "Маккаби".

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Это не были "традиционные" стычки футбольных фанатов. Сбивали машинами, избивали, резали ножами и топили в реке евреев именно за то, что они евреи. Около десяти человек до сих пор не выходят на связь.

Все это происходило не в 1938, а в 2024 в центре Европы, за день до годовщины Хрустальной ночи.

86 лет назад так начинался Холокост. Миру пора очнуться.