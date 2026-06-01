Погода в Украине в первый день лета: где будут идти дожди. Карта

Первый день лета в Украине не отметится жаркой погодой. В части областей пройдут дожди (местами даже с грозами), а температура едва будет достигать +20 градусов.

Прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. На сайте УкрГМЦ эксперты предупредили, что чрезвычайный уровень пожарной опасности в понедельник, 1 июня, будет наблюдаться на Волыни, Ривненщине, Тернопольщине, Сумщине.

Погода в Украине в понедельник, 1 июня

Лето начнется с переменной облачности и тумана: его синоптики прогнозируют в восточных, большинстве северных, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях (ночью и утром).

Осадки, а именно кратковременные дожди,вероятны в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях. На востоке вместе с дождем могут прийти грозы. На остальной территории погода будет более сухой.

Ветер северный, на Правобережье юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Средняя температура ночью по стране будет держаться в пределах +5..+10, на побережье морей до +13 градусов. Днем будет теплее, но температура ожидается отнюдь не летней: +15..+20 градусов.

Как писал OBOZ.UA, на прошлой неделе Европа пережила аномальную волну жары, из-за которой сразу в нескольких странах зафиксировали температурные рекорды. Самые высокие показатели были в Великобритании, Франции и Ирландии.

