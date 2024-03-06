Погода в Украине будет определять антициклон Jasper: синоптик дала прогноз и назвала дату потепления. Карта

В четверг, 7 марта, на погоду в Украине будет влиять антициклон под названием Jasper. В этой связи этот день принесет украинцам преимущественно сухую погоду в большинстве областей.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. "Синоптическая ситуация в Украине 7 марта будет определяться антициклоном по имени Jasper, что означает преимущественно сухую погоду в большинстве областей", – говорится в сообщении.

Температура воздуха ожидается низкой. В ближайшую ночь она будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 мороза, в течение дня от -1 до +5 градусов, в южной части от +4 до +9 градусов, а в Закарпатье может достигать +11 градусов.

В Киеве в четверг осадки не прогнозируются. Температура ночью будет составлять -2 до -4 градусов, а днем поднимется около нуля.

Холодная погода будет длиться еще долгое время и продержится всю следующую неделю. Потепление ожидается примерно с 16 марта.

Напомним, на вершинах гор Украинских Карпат в первый день весны, 1 марта 2024 года, продолжалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

Как писал OBOZ.UA:

– В первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется без заморозков. Похолодание прогнозируется уже после 9 марта.

– В некоторых областях после 8-9 марта есть вероятность выпадения мокрого снега.

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