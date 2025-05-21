Будет ли снег посреди лета в Украине и какова причина аномально холодной погоды в Европе: прогноз на ближайшие недели
Почему весна 2025 года была холодной
Что говорит наука и синоптики?
Несколько лет подряд украинцы привыкают к резким погодным изменениям и перепадам температурного режима. В апреле 2025 года температура воздуха достигла 35 градусов тепла, а уже через несколько дней опускалась до +13. Такие колебания наблюдались и летом 2024 года, когда резко летнюю одежду приходилось менять на весеннюю и наоборот.
Одной из причин таких аномальных изменений являются климатические явления "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья". Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, рассказывает, что за похолодание отвечает именно "Ла-Нинья" – тогда холодный арктический воздух движется с запада на восток и попадает на Европейский континент. В период же "Эль-Ниньо" температура наоборот повышается и нас накрывает жара. Именно поэтому лето-2024 было таким непостоянным – или 40+, или 18 градусов тепла.
2025 год не стал исключением – в мае Европа столкнулась с необычно холодной погодой, которая охватила значительную часть континента. В Украине также, особенно в Карпатском регионе, выпал снег, что является нетипичным для этого периода года. Эти погодные аномалии вызвали беспокойство среди метеорологов и населения.
Причины аномальной погоды
Метеорологи объясняют, что основной причиной такого похолодания являются изменения в атмосферной циркуляции, в частности влияние полярного струйного потока. По данным The Guardian, усиление струйного потока привело к проникновению холодного воздуха из Арктики в средние широты Европы, вызывая снижение температуры и осадки в виде снега в горных районах.
Струйный поток (англ. jet stream) – это узкий, очень быстрый поток воздуха в верхних слоях атмосферы (на высоте 9-12 км), который движется с запада на восток вокруг всей планеты.
Причины "вторжения" арктического воздуха в Европу весной 2025 года
1. Ослабление и деформация струйного потока
- Из-за уменьшения температурного контраста между Арктикой и умеренными широтами (из-за глобального потепления) поток теряет силу и начинает извиваться.
- По данным The Guardian, нормальный струйный поток сдерживает арктический воздух. Но в апреле-мае он стал волнистым и нестабильным – именно это позволило холоду "просочиться" глубоко на юг Европы.
- Возникают глубокие волны, которые позволяют холодному арктическому воздуху спускаться на юг – в Центральную и Восточную Европу.
2. Аномальные блокировки ("Омега-блок")
- Атмосферные "блоки" – это застойные области высокого давления, которые заставляют струйный поток огибать их, как река камень.
- В Европе сформировался "Омега-блок" – структура в виде греческой буквы Ω, которая удерживала холодный воздух над восточной частью континента.
- Это блокирование продолжалось несколько дней и выталкивало холодные массы из Арктики до Балкан и Карпат.
3. Ослабление полярного вихря (Polar Vortex)
- В стратосфере над Арктикой существует полярный вихрь, который удерживает холодный воздух в арктическом регионе.
- Если вихрь ослабляется или распадается (например, из-за потепления в стратосфере), холодный воздух перемещается на юг.
Именно такое ослабление произошло весной 2025 года, что создало благоприятные условия для проникновения холода в Европу.
4. Глобальные изменения климата – парадокс холода
- Из-за общего потепления Арктика нагревается вдвое быстрее, чем другие регионы планеты (явление называется арктическое усиление).
- Это уменьшает разницу температур между севером и югом, делая струйный поток более ломким, медленным и переменным.
- Результат: аномальные холода становятся более частыми и менее прогнозируемыми, даже несмотря на общее потепление климата.
Что говорит наука и синоптики?
Метеорологи Фей Халтон и Морган Томас объяснили для The Guardian: "Температуры были на 5-10 градусов ниже нормы в регионах от Германии до Балкан, включая Украину. Это стало следствием волнистого струйного потока, который позволил проникновение арктического воздуха".
Эксперт Йенс Боневиц с DTN Weather в апрельском отчете отмечал: "Переменная фаза Североатлантической осцилляции (NAO) влияет на перемещение циклонов, что также смещает структуру струйного потока и способствует погодным блокировкам".
Прогноз: чего ждать дальше?
По прогнозам синоптиков, во второй половине мая ожидается изменение погодных условий. В частности, усиление струйного потока будет способствовать проникновению атлантических циклонов в континентальную Европу, что приведет к увеличению количества осадков и повышению температуры. В Великобритании и северной Франции прогнозируется дождливая погода с возможными грозами.
В целом, по данным DTN, в конце мая и в начале июня в Европе возможны периоды прохладной погоды с последующим переходом к более теплым и влажным условиям.
По обновленным прогнозам MetDesk, ближайшие 2-3 недели ожидается:
- постепенное ослабление "Омега-блокировки", которое позволит вернуться теплому и влажному воздуху из Атлантики;
- потепление в Центральной Европе;
- частые дожди в западной части Украины и Балканах;
- стабилизация температуры до нормальных для конца мая – начала июня.
Вывод: новая нормальность в климате – это нестабильность
Снег в мае, жара в феврале или наводнения в октябре – все это вписывается в измененный климатический сценарий. Виновник не один, а целая цепь – струйный поток, Арктика, атмосферные блоки, глобальное потепление. И эти изменения уже влияют на наши сезоны – быстрее, чем казалось раньше.
Аномальная холодная погода в Европе в мае 2025 года является следствием изменений в атмосферной циркуляции, в частности влияния струйного потока. Прогнозы указывают на постепенное возвращение к более типичным для этого периода погодным условиям в ближайшие недели.