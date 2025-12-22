Погода на Рождество удивит украинцев: синоптик рассказал, чего ждать

В Украине с 24 декабря начнется резкое похолодание из-за влияния мощного Скандинавского антициклона. Самыми холодными станут середина недели и рождественские дни, когда морозы усилятся почти во всех регионах. Местами ожидается снег, метели и осложнения на дорогах из-за гололеда.

Прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, холодная погода сохранится несколько дней, а в конце недели температура постепенно начнет повышаться.

В понедельник, 22 декабря, погода в Украине будет преимущественно облачной и без существенных осадков. Небольшой мокрый снег возможен лишь на северо-востоке, в частности в Сумской и Харьковской областях. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 °С, днем воздух прогреется до +7 °С.

Во вторник, 23 декабря, в северных и западных регионах появится небольшой снег и мокрый снег, местами с туманом и налипанием осадков. На дорогах прогнозируется гололедица, а дневная температура снизится до -2...+3 °С.

Уже 24 декабря холодный фронт принесет снег в западные области и в Винницкую область. В Карпатах и на Прикарпатье возможны сильные снегопады и метели. В то же время в северо-восточных регионах ночные морозы будут достигать -13 °С, а дневные температуры не превысят -10 °С.

На Рождество, 25 декабря, в Украине установится сухая и морозная погода. Ночью температура будет опускаться до -12 °С, а днем будет держаться в пределах -1...-6 °С. Лишь в отдельных районах запада еще возможен слабый снег.

26 декабря холод сохранится, особенно в западных и восточных областях. На Левобережье усилится ветер, местами с порывами до 20 м/с, что создаст дополнительный дискомфорт. В выходные, 27-28 декабря, антициклон обеспечит сухую погоду, а температура постепенно будет повышаться, местами приближаясь к нулю или слабой оттепели днем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в праздничные дни почти во всех областях Украины ожидается значительное похолодание. Мороз будет сопровождать облачная с прояснениями погода.

В течение этих дней возможно снижение температуры до от -2 до -9 градусов днем, а в ночные часы местами от -9 до -12 градусов.

