Подразделения ПВО и военные на Львовщине получили партию техники на 7 млн грн от Порошенко

Петр Порошенко во время поездки на Львовщину передал оборудование и технику Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, Международному центру миротворчества и безопасности и подразделениям противовоздушной обороны области. Общая стоимость груза 7 миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Куда бы мы сейчас ни ехали – всегда с мыслью о наших военных. Львов не стал исключением. Наша команда не только обеспечивает техникой боевые бригады. Когда к нам обращаются из военных учебных заведений или с полигонов – не отказываем", – написал Порошенко.

"Это не впервые мы передаем наши стирально-душевые комплексы в учебный центр. Потому что кто бы что ни говорил, а возможность нормально помыться – это базовый минимум, а не роскошный максимум. На запрос Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного и Международного центра миротворчества и безопасности передали три стирально-душевых комплекса", – рассказал он.

"Мы получили запрос на автобусы для курсантов. Уже взяли в работу. А сегодня привезли квадроциклы – транспорт, который сейчас широко применяют на фронте", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"Часть груза идет бойцам противовоздушной обороны, которые закрывают небо над Галичиной", – также рассказал он.

"Всего здесь техники для военных на 7 миллионов гривен. Это лишь капля в море помощи, которую мы предоставляем военным. Львиная доля, конечно, идет на фронт", – отметил Порошенко.

"Наша команда уже подготовила груз на 40 миллионов гривен, который скоро передадим бригадам на самых горячих направлениях", – отметил он.

"Сегодня мы держим кулаки за саммит НАТО, от которого зависит, дадут ли ВСУ оружие и финансирование. Это будет зависеть от того, насколько хорошо работает дипломатическая команда", – отметил пятый президент Украины.

"От НАТО, от Соединенных Штатов мы должны наконец получить новое оружие, новое финансирование и санкции, которые будут введены против Путина для того, чтобы обрезать ему возможности финансирования войны", – подчеркнул Порошенко.