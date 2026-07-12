Подойдет для сада и балкона: какое растение отпугивает мух

Лаванда – одно из лучших растений для сада, террасы или балкона, если хочется естественным образом отпугнуть мух и комаров. Ее сильный аромат приятен для людей, но назойливые насекомые его не любят. В то же время есть и другие растения, которые помогут сделать зону отдыха более комфортной без использования химических средств.

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Проблема не только в том, что мухи раздражают. Они часто соприкасаются с отходами, остатками еды и влажными поверхностями, поэтому могут переносить бактерии и другие микроорганизмы. Именно поэтому их появление возле тарелок, напитков или кухонной зоны на террасе особенно нежелательно, говорят эксперты.

Лаванда

Лаванда узколистная хорошо известна своими фиолетовыми цветами и ароматом, который ассоциируется с Провансом. На людей ее запах часто оказывает успокаивающее действие, а вот мухи и комары стараются держаться от него подальше.

Это растение можно высадить на солнечной клумбе, поставить в горшке на балконе или разместить возле террасы. Лучше всего лаванда чувствует себя там, где много света.

Еще одно преимущество лаванды – она украшает пространство и привлекает полезных насекомых, в частности пчел и бабочек. Поэтому такое растение не только помогает отпугивать нежелательных гостей, но и делает сад более живым.

Ароматная пеларгония

Её часто выращивают в горшках на подоконниках, балконах и террасах. Отпугивающее действие связано с эфирными маслами, которые выделяют листья.

Аромат этого растения имеет цитрусово-травянистые нотки. Именно он может мешать мухам и комарам приближаться к окнам, дверям или местам, где отдыхают люди.

Духистая пеларгония довольно неприхотлива, хорошо переносит летнюю жару и обладает декоративной листвой. Поэтому её можно использовать не только как естественную защиту от насекомых, но и как украшение балкона.

Гвоздика сизая

Гвоздика сиза ценится за красивые цветы, но имеет и практическую пользу. Её выразительный аромат может отпугивать мух и мелких насекомых, мешающих отдыхать в саду.

Такое растение лучше высаживать там, где вы чаще всего проводите время: возле скамейки, беседки, садового стола или дорожки. Гвоздика сизая любит солнечные места и проницаемую почву. Она также хорошо переносит засуху и долго цветет, поэтому может оставаться декоративной в течение значительной части лета.

Лимонная трава

Лимонная трава известна свежим цитрусовым ароматом. Она является природным источником цитронелли — вещества, которое часто используют в средствах против насекомых.

Это растение можно выращивать в грунте или в горшке. В тёплые дни его запах хорошо ощущается вблизи посадок, и мухи, как правило, не любят такую ароматную среду. Помимо практической пользы, лимонная трава имеет декоративный вид. Она образует густые зеленые кустики и может придать балкону или саду немного экзотического настроения.

Базилик

Большинство людей воспринимает базилик прежде всего как кухонную зелень. Но его аромат также может помогать отпугивать мух и мелких мошек. Горшки с базиликом стоит поставить возле стола на террасе, на балконе или на подоконнике. Так растение будет рядом именно там, где мухи чаще всего мешают.

Дополнительный плюс очевиден: свежие листья базилика можно сразу использовать для салатов, соусов, пасты или других блюд.

Где лучше разместить растения от мух

Чтобы ароматные растения действовали эффективнее, их стоит размещать не наугад, а рядом с местами, где мухи доставляют больше всего проблем. Это может быть обеденная зона, балконный столик, подоконник, вход на террасу или уголок возле беседки.

Наилучший эффект даёт сочетание нескольких растений. Например, лаванду можно высадить на солнечном участке, базилик поставить возле стола, а душистую пеларгонию – у окна или двери.

Такие растения не гарантируют, что мухи исчезнут полностью, но могут заметно уменьшить их количество и сделать отдых в саду или на балконе более приятным.

OBOZ.UA ранее рассказывал, какие растения создадут прохладу в саду.

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