'Поддержка ВСУ – это задача номер один': Порошенко привезет бойцам на фронт новую партию помощи

Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко повез на фронт очередную партию дронов и техники. Поддержка ВСУ – это задача номер один, считает пятый президент, потому что именно наша армия ведет главные переговоры с агрессором.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Ночная атака на Киев и всю Украину еще раз показала истинные намерения Путина. Это был рекордный налет нелюдей на гражданскую инфраструктуру. Били по жилым домам. Десятки жертв под завалами многоэтажек, погибшие, среди которых дети, – это полностью вина Путина и российских преступников", – убежден Порошенко.

"Никакие гарантии безопасности не работают, когда на мирные украинские города снова летят сотни "Шахедов" и баллистика. Нам нужен режим прекращения огня. Нам нужны дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, средства РЭБ и дроны-перехватчики, чтобы защищаться. Заставить Россию прекратить огонь может только лучший украинский дипломат – Вооруженные силы Украины. Именно на помощи армии наша команда сосредоточилась и в эти дни. Нашу ярость мы воплотили в конкретные единицы техники для фронта", – говорит пятый президент.

"Мы должны сделать все, чтобы сохранить украинцев. Мы это делали, когда с первых дней полномасштабного вторжения завозили кевларовые шлемы и бронежилеты. Когда покупали бронетехнику, квадроциклы, разведывательные БПЛА. И даже стирально-душевые комплексы. Теперь FPV-дроны, в том числе с оптоволокном на 10-15 км, детекторы дронов "Аспирин 2.0" – это то, что делает наша команда для того, чтобы сделать ВСУ сильнее и укрепить позиции на переговорах", – говорит Порошенко.

Бригадам, воюющим на одном из ключевых направлений фронта, передадут несколько сотен FPV-дронов, в том числе на оптоволокне; дневные и ночные "Мавики"; экскаватор для фортификаций; большую мобильную мультизарядную станцию; мобильный шиномонтаж с модулем RunFlat на базе двух контейнеров; передвижные авторемонтные мастерские; эвакуационные и штурмовые квадроциклы; комплексы РЭБ "Шатро"; детекторы дронов "Аспирин 2.0"; зарядные станции и "Старлинки".

"Нам нужно сильное войско. Будет сильная армия – будет и режим прекращения огня, и остановка войны, и сохранение Украины", – убежден Порошенко.