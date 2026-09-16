Поддержка "равный-равному": тренер по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" встретился с защитниками Мариуполя, вернувшихся из плена

Тренер по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" Максим Полупанов встретился с защитниками Мариуполя, которые после возвращения из российского плена проходят лечение и реабилитацию в клинике "Адонис".

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Максим сам пережил российский плен, поэтому хорошо знает, с какими трудностями сталкиваются защитники после возвращения. Именно на личном опыте и взаимной поддержке построен принцип "равный-равному", который использует проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали": поддержку оказывают люди, которые сами прошли через подобный опыт и уже сделали собственные шаги на пути восстановления.

"Я хорошо понимаю ребят, которые сейчас возвращаются из плена, потому что сам был на их месте. После возвращения многое меняется – в тебе, в твоем восприятии мира, в отношениях с близкими. И очень важно в этот момент знать, что рядом есть человек, который не просто слушает, а действительно понимает, о чем ты говоришь", – отметил Максим Полупанов.

Во время встречи говорили об адаптации к жизни после плена, поиске новых опор, обучении и переквалификации, трудоустройстве и возможностях для самореализации. Отдельно Максим рассказал о программах "Сердца Азовстали", которые помогают защитникам не только восстановиться после пережитого, но и постепенно переходить к следующему этапу – возвращаться к активной жизни, приобретать новые профессиональные навыки и строить будущее.

"Сердце Азовстали" системно поддерживает защитников Мариуполя и их семьи, в частности через программы посттравматического роста и формат "равный-равному", где опыт тех, кто уже прошел путь восстановления, становится опорой для тех, кто только что вернулся домой.