Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии в Киеве

Благотворительный фонд Дениса Парамонова передал в киевский Научно-практический медицинский центр кардиологии и кардиохирургии дорогостоящее оборудование.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Центр кардиологии и кардиохирургии, который находится в Киеве, известен на весь мир своими практическими подходами к лечению тяжелобольных пациентов, имеющих проблемы с сердцем. После просьбы руководства медучреждения о помощи Благотворительный фонд Дениса Парамонова сразу откликнулся, ведь собственные мощности Центра не позволяют приобрести дорогостоящее оборудование.

Медучреждение получило два шприцевых насоса и шесть рентгенозащитных очков, а еще – специальную мебель для операционной. Общая стоимость всего оборудования составляет 250 тыс. грн.

Врачи поблагодарили за предоставленное оборудование, объяснив, что шприцевые насосы нужны для введения инфузий внутривенно пациентам на постоянной основе, а специальные очки для защиты от рентгеновского излучения будут защищать глаза хирургов и медсестер от рентгена в условиях операционной.

По словам врача-кардиолога Центра кардиологии и кардиохирургии Анастасии Марушко, аппараты, используемые во время операций, выдают рентгеновское излучение, благодаря чему с помощью введения специального контраста можно видеть то, что происходит внутри пациента: сосуды и их проходимость.

"Жизнеспасающие операции дают большую рентген-нагрузку на хирургов, медсестер, анестезиологов и весь медицинский персонал. Больше всего страдают наши гормональные органы, репродуктивная система, щитовидная железа, головной мозг и страдает зрение – оно снижается. Для того, чтобы уберечь зрение чтобы врачи могли много лет работать, необходимы рентген защитные очки. Мы очень благодарны Благотворительному фонду Дениса Парамонова за предоставленное оборудование", – отметила Анастасия Марушко.

В то же время меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов подчеркнул, что фонд и его команда за последние годы уже стали надежным партнером для Центра кардиологии и кардиохирургии в Киеве.

"Сегодня это медицинское учреждение спасает жизни тысячам пациентов. Считаю честью приобщиться к этому важному процессу, ведь в такие тяжелые для государства времена каждая жизнь в Украине является бесценной. К тому же предоставленное нами оборудование защищает здоровье врачей во время проведения операций. Мы оперативно реагируем на просьбы руководства Центра, ведь понимаем свою социальную значимость перед обществом. Чем больше новейшего оборудования будет в больницах – тем больше пациентов вернутся к нормальной жизни", – резюмировал благотворитель Денис Парамонов.

Напомним, осенью 2024 года Благотворительный фонд Дениса Парамонова предоставил Научно-практическому медицинскому центру кардиологии и кардиохирургии в Киеве специальную центральную систему мониторинга. Это дорогостоящее устройство помогает следить за самочувствием сразу 16 пациентов.