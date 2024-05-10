Под грифом 'совершенно секретно': как в СССР проверяли готовность тактического ядерного оружия

В современном мире казалось бы, что ядерная угроза – это уже пережитки прошлого. Но после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины мир стал снова чувствовать себя в опасности.

Недавно в Москве и Минске объявили о проведении учений по тактическому ядерному вооружению. Учитывая это, Defense Express рассказал о том, как выглядели подобные учения в СССР.

Одним из главных факторов холодной войны была гонка вооружений, поэтому не удивительно, что СССР хотел убедиться в способности своих ресурсов. Стоит отметить, что даже тогда ядерные учения не были регулярными и обычно проводились как подготовка к более масштабным мероприятиям, например, оперативно-стратегическим учениям армии и флота под кодовым названием "Запад". О них мало что известно, но некоторые детали были описаны в книге Н. Сайчука "Тень ядерной войны над Европой".

Хранение ядерного вооружения

Тактическое ядерное оружие не хранится непосредственно в воинских частях. Оно находилось на Центральных базах хранения, также известных как объекты"С". Там также проводилось обслуживание оружия.

Каждая из баз имела в распоряжении несколько сот единиц автотехники, среди которой были и специальные транспортные средства для перевозки ядерных зарядов. Они были оборудованы мастерскими, лабораториями и должны были обеспечивать соответствующий температурный режим.

Стоит отметить, что как известно, в РФ осталось до 14 таких баз.

Подготовка ядерного оружия

Чтобы привести ядерное оружие в боевую готовность, его заряды необходимо транспортировать и стыковать с носителями в районах. Это требует большой подготовки, чтобы можно было обеспечить полную секретность и безопасность осуществления суточных 500-км маршей и развертывания полевых пунктов.

В процесс обучения и проверок был допущен очень ограниченный круг лиц. На объект "С" из военных допускалось только высшее руководство. Также их визиты должны были согласовываться с контрразведкой КГБ.

Проверка в 1976 году

В 1976 году была проведена внезапная проверка в 28-й армии Белорусского военного округа. Она осуществлялась с нарушением регламентов и без информирования Москвы и установила, что база не может выдать 6 ядерных боеголовок в указанный срок 4 часа.

В течение 14 часов ни одна специальная машина не смогла покинуть базу ввиду критического технического состояния.

Впоследствии абсолютная таинственность и нехватка необходимой подготовки свели на нет весь смысл существования тактического ядерного оружия. Во время учений систематически фиксировалась нехватка радиостанций, маскировочных сеток и спецтехники. Были даже случаи, когда ядерная колонна просто не смогла встретиться с колонной ракетной бригады.

Учения "Уран-6" 1981 года

Эти учения проходили в Одесском военном округе в 14-й общевойсковой армии. Они должны были стать контрольными для оценки системы взаимодействия с объектом "С" и результатов работ по устранению ее недостатков.

В конце концов, стало ясно, что привести ядерное оружие в готовность вполне возможно, но это требует увеличения численности подвижных ракетно-технических баз, обеспечения участия специалистов, имеющих навыки стыковки ядерных частей с носителями, и улучшения системы связи.

Добавим, что во время этих секретных учений, по крайней мере, с 1962 года, настоящие ядерные боеприпасы не взрывались. Кроме того, вероятно, что они даже не перевозились во время проверок, а тем более не стыковались с носителями. Поэтому пока неизвестно, в каком состоянии находятся сами ядерные боеголовки.

Ранее OBOZ.UA публиковал информацию о том, что в ISW объяснили, почему Беларусь объявила внезапную проверку ядерной готовности.

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