В ISW объяснили, почему Беларусь объявила внезапную проверку ядерной готовности
Оглашение Беларусью внезапной проверки ядерной готовности, вероятно, является частью усиленной кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на принятие решений на Западе. Однако применение как Москвой, так и Минском ядерного оружия остается маловероятным.
Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 мая отдал приказ белорусским и российским войскам провести общую проверку носителей нестратегического (тактического) ядерного оружия, сил и средств в рамках Союзного государства.
В ответ министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заверил, что батарея пусковых установок "Искандер" и эскадрилья Су-25 будут находиться в готовности к проверке. Лукашенко повторил стандартную риторику по поводу беларусской доктрины о применении ядерного оружия для сдерживания, а также о своем стремлении не допустить вмешательства в войну против Украины.
Аналитики отметили, что заявление Лукашенко появилось на следующий день после того, как министерство обороны России объявило о подготовке к ядерным учениям с целью "отработки подготовки и применения" тактического ядерного оружия. Вероятно, белорусский лидер таким образом пытается поддержать усилия Кремля заставить Запад самоустраниться от дополнительной военной помощи Украине.
"ISW продолжает считать, что ни Россия, ни Беларусь не стремятся к ядерной эскалации, и что применение ими ядерного оружия остается маловероятным", – говорится в аналитике.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 6 мая Россия в очередной раз анонсировала военные учения нестратегических ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.
– В США считают, что угрозы применения Россией ядерного оружия нет. Однако там продолжат отслеживать ситуацию после того, как Москва анонсировала военные учения нестратегических ядерных сил.
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