Почти треть выпускников – отличники: 'Метинвест Политехника' выпустил новое поколение инженеров

Первый украинский негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест" Политехника выпустил 124 магистра. Выпускники избрали металлургию, горничество, автоматизацию, компьютерные науки, бизнес-процессы и операционную эффективность, безопасность труда, охрану окружающей среды и проектное управление изменениями горно-металлургического комплекса. Все образовательные программы аккредитованы Национальным агентством по качеству высшего образования.

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Выпуск студентов прошел в Запорожье, Каменском и Кривом Роге. Среди магистров этого года – немало сотрудников "Каметстали", криворожских горно-обогатительных комбинатов, "Запорожстали", Метинвест Диджитала, Запорожского литейно-механического завода, "Запорожогнеупора", "Метинвест" Бизнес Сервиса и "Метин.

Около трети выпускников стали отличниками, а 26 студентов получили дипломы с отличием. Каждый из них прошел более 2700 часов обучения, среди которых – более 290 лекций и 450 практических занятий. Обучение адаптировали к современным реалиям: гибкий график позволил совмещать работу с образованием. Значительную часть практики студенты проходили на предприятиях группы "Метинвест", где сразу применяли новые знания в реальных производственных условиях. Этот опыт уже сейчас помогает им развиваться в профессии и строить карьеру в горно-металлургической отрасли.

Выпускник Юрий Щека работает ведущим инженером по буровзрывным работам техотдела Ганновского карьера на Северном ГОКе. Полученные знания он планирует использовать в работе.

"Мы учимся на протяжении всей жизни, и развиваться нужно постоянно. Это мое второе высшее образование: снова выбрал горничество, потому что хотел углубить знания в области, в которой работаю. Моя дипломная работа посвящена уменьшению удельных затрат взрывного вещества. Вообще у меня отличные впечатления от учебы. Оно точно по силам каждому, даже тем, у кого семья и работа – созданы все условия", – говорит он.

"Метинвест" Политехника предоставляет новые широкие возможности для молодежи, использует современные цифровые системы и обучающие платформы. Университет основала компания "Метинвест" Рината Ахметова в июне 2020 года. В 2022 году прошел первый набор студентов в вуз, а в 2024 году – выпуск первых 143 магистров. В университете учатся люди, избравшие технические специальности, пользующиеся высоким спросом на рынке труда. Лучшим студентам Группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.

Сейчас в вузе идет четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.