Почти без осадков: синоптики назвали единственный регион, где во вторник будет дождливо

Во вторник, 23 сентября, погода в Украине будет в основном теплой и сухой. Незначительные осадки ожидаются лишь на западе страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе завтра прогнозируют переменную облачность.

В прогнозе синоптиков отмечается, что день пройдет без осадков, лишь на крайнем западе Украины днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет юго-западный, в западных областях – с переходом на северо-западный. Его скорость составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов. Днем столбики термометров покажут 22-27 тепла, на Волыни, Ривненщине и Львовщине немного прохладнее – 16-21 по Цельсию.

Погода на Киевщине

В Киевской области во вторник ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков. Ветер в регионе будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 10-15 градусов, днем 22-27 тепла. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем будет 24-26 выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября в Украину пришло осеннее равноденствие. Синоптик Наталья Диденко напомнила, что отныне ночи будут становиться длиннее дней, а впереди украинцев ждут холод, дожди, туманы и короткое световое время. В то же время она подчеркнула, что настоящие осенние мрачные будни еще не наступили, ведь впереди теплые дни октября.

