Почти без осадков, но с порывами ветра: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 24 февраля

Погода в Украине в субботу, 24 февраля, будет сухой и теплой практически во всех регионах – на западе и на юге воздух прогреется до +15 градусов. Небольшой дождь возможен только на крайнем западе страны.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. В то же время синоптики предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду в центральных, большинстве северных областей, а также на Одесщине и в Карпатах – объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – сказано в сообщении.

Температура в западных областях днем будет +11...+15 градусов, ночью +7...+3. В центральных и северных областях прогнозируют +9...+12 градусов, ночью будет +6...+4. На юге Украины днем ожидается от +8 до +15 градусов, ночью будет +7...+5. В восточных регионах днем будет от +4 до +8, а ночью от +1 до -3.

В столичном регионе 24 февраля прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13. В Киеве ночью +5...+7, днем +10...+12.

Как сообщал OBOZ.UA, в выходные 24 и 25 февраля погода в Украине возьмет курс на весну и порадует потеплением. Хотя на фоне 15 градусов тепла в ряде областей ожидается сильный ветер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!