Почему жители Сардинии так часто доживают до 100 лет: раскрыт секрет

Сардиния является одной из так называемых "голубых зон" — регионов мира, жители которых имеют особые шансы дожить до преклонного возраста в добром здравии. К этой группе также относятся Окинава в Японии, Икария в Греции и полуостров Никоя в Коста-Рике. Учёные годами пытаются определить, что заставляет людей, живущих в этих местах, не только жить дольше, но и дольше сохранять свою физическую и психическую форму.

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В исследовании, опубликованном в Международном журнале прикладной позитивной психологии, были опрошены 125 человек в возрасте от 71 до 101 года, проживающих на Сардинии и в прилегающих регионах. Было выявлено, что жители "голубой зоны" тратили в среднем более 11 часов в неделю на хобби и занятия, стимулирующие умственную деятельность.

Наиболее распространёнными были следующие виды деятельности:

чтение,

садоводство,

развитие собственных интересов,

другие виды деятельности, требующие сосредоточенности и увлеченности.

Исследователи отмечают, что регулярные занятия такими видами деятельности могут поддерживать когнитивные функции и улучшать качество жизни в пожилом возрасте.

Авторы исследования также отметили, что сардинские пенсионеры были более открыты к новому опыту. Они с большей готовностью пробовали новые виды деятельности, проявляли больший интерес к миру и лучше понимали собственные эмоции и эмоции окружающих.

Способность справляться со стрессом и повседневными трудностями также играла значительную роль. Те, кто эффективнее адаптировался к возрастным изменениям и ограничениям, чаще сообщали об улучшении самочувствия и более высокой самооценке своего здоровья.

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