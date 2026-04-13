Лаванда будет цвести годами: как действует правило 8:8:8:8

Правило 8:8:8 помогает молодой лаванде хорошо укорениться после посадки. В течение первых восьми недель растение советуют поливать раз в восемь дней. Такой подход дает саженцу достаточно влаги для развития корней.

Также это не создает риска переувлажнения, которое лаванда переносит значительно хуже, чем легкую засуху. Детали рассказало издание Express.

Лаванда давно имеет репутацию одного из самых удобных растений для сада и террасы. Ее любят за аромат, фиолетовое цветение, неприхотливость и способность выдерживать сухие условия лучше, чем многие другие декоративные культуры. Но несмотря на эту выносливость, сразу после посадки лаванда требует немного более внимательного ухода.

Именно здесь и пригодится правило 8:8:8:8. Оно особенно полезно для молодых растений в горшках или только что высаженных саженцев, которые еще не успели как следует укорениться.

Суть очень проста: в течение первых восьми недель после посадки растение поливают раз в восемь дней, давая ему восемь унций воды (примерно 237 мл, то есть 0,24 л). Такая формула легко запоминается и помогает не впасть в самую распространенную ошибку – чрезмерный полив.

Для лаванды это критично. Взрослые растения значительно лучше чувствуют себя в сухой почве и часто страдают именно от излишней влаги, а не от ее недостатка. Из-за этого многие садоводы, пытаясь "помочь" кустам расти активнее, на самом деле лишь усугубляют ситуацию.

Особенно осторожно следует относиться к лаванде в горшках. Она действительно нуждается в регулярном поливе, но между поливами субстрат должен полностью просыхать. Лучше всего работает не частое и поверхностное увлажнение, а более редкий, зато глубокий полив. В таком случае вода проходит сквозь весь объем почвы, стимулируя корни расти правильно.

Чтобы понять, пора ли поливать растение, можно воспользоваться простым способом. Достаточно погрузить два пальца в почву: даже если верхний слой кажется сухим, ниже еще может сохраняться влага. Это поможет не поливать лаванду раньше времени.

Еще одно полезное правило – давать почве полностью просохнуть примерно раз в две недели перед обильным поливом. Если лаванда растет в горшке, вода после полива должна появиться снизу, через дренажные отверстия. Это значит, что влага прошла сквозь весь субстрат, а не осталась только на поверхности.

