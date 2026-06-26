Почему в женской и мужской одежде пуговицы с разных сторон

Женскую рубашку от мужской несложно отличить даже на ощупь. В женской одежде пуговицы почти наверняка будут с левой стороны, а в мужской – с правой. Но как так сложилось, что одежду шьют именно таким образом?

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Издание Smithsonian Magazine утверждает, что это пережитки старой традиции, которую люди по привычке перенесли в современный мир. Хотя такое расположение пуговиц и утратило своё практическое значение.

Как и в случае со многими древними обычаями, никто точно не знает, как именно эта традиция укоренилась в моде. Такое дизайнерское решение имело бы смысл, если бы, скажем, все женщины были левшами, а правшами оставались исключительно мужчины. Но поскольку примерно 90% людей пользуются правой рукой как основной, причина, очевидно, не в этом.

Согласно одной популярной теории, это может быть связано с тем, как раньше одевались европейские женщины среднего и высшего классов. Во времена Ренессанса и викторианской эпохи женская одежда часто была гораздо сложнее и причудливее мужской (вспомните юбки, корсеты и турнюры), а потому самой обладательнице застегивать ее было труднее.

"Женщины – особенно состоятельные – носили причудливые наряды и часто позволяли себе такую роскошь, как помощь слуг при одевании", – писала Кейтлин Шнайдер для Mental Floss в 2015 году. Слуги, как нетрудно догадаться, были в основном правшами. Поэтому, чтобы им было удобнее застегивать платья своих хозяек, портные, возможно, начали пришивать пуговицы с левой стороны. Мужские же рубашки, между тем, шили так, чтобы владельцы могли застегивать их самостоятельно. Со временем, когда массовое производство одежды становилось все более распространенным, этот дизайн превратился в стандарт. Просто никто даже не задумывался о том, что этот стандарт имеет смысл пересмотреть. Все настолько привыкли к такому расположению, что просто перестали его замечать.

Хотя это объяснение является одним из самых распространенных, оно далеко не единственное. Например, существует такая версия: когда женщины ездили верхом, они обычно садились в женское седло не прямо, а поворачивались правым боком вперед. Некоторые утверждают, что верхняя одежда с пуговицами слева защищала всадниц от ветра, который мог дуть сквозь щели.

Другие настаивают, что женская одежда создавалась с учетом потребностей матерей, которые чаще держали младенцев левой рукой, оставляя правую свободной. При таких условиях край рубашки, открывавшийся справа, был наиболее удобным для грудного вскармливания. Некоторые даже предполагают, что такой дизайн был намеренным шагом, призванным подчеркнуть, что мужчины отличаются от женщин и стоят выше них.

Между тем другие теории объясняют обратную сторону этой головоломки: почему мужская одежда всегда застегивается справа? По версии The Atlantic, эта конкретная традиция могла стать "пережитком войны". Подобно тому, как состоятельным женщинам когда-то нужны были слуги, чтобы помочь одеться, мужчинам когда-то нужна была одежда, которая помогала им в бою.

Подробнее об этом рассказывают авторы книги "Рыцарское искусство: европейское оружие и доспехи из Музея искусств Метрополитен". Вот их цитата: "Чтобы [гарантировать], что острие вражеского копья не проскользнет между пластинами [доспехов], они перекрывали друг друга слева направо, поскольку стандартная боевая практика требовала, чтобы левая сторона, защищенная щитом, была обращена к врагу. Таким образом, мужские куртки застегиваются слева направо даже по сей день". Звучит довольно убедительно, не правда ли?

Кроме того, учитывая особенности того, как именно солдаты-мужчины доставали оружие, ношение одежды с пуговицами справа позволяло им выполнять это движение максимально эффективно. На это указал Пол Кирс, автор книги "Гардероб джентльмена", в интервью The Guardian в 2011 году. "Меч джентльмена всегда носили на левом боку, чтобы его можно было выхватить правой рукой. Если бы куртка застегивалась справа налево, рукоять меча при извлечении, скорее всего, зацепилась бы за отверстие куртки, поэтому любой серьезный фехтовальщик требовал тунику, которая застегивается слева направо. Как признак мужского образа жизни, эта традиция со временем распространилась и на другие элементы мужской одежды", – сказал эксперт.

Существуют и более фантастические теории. Согласно одной из них, все это расхождение возникло из-за Наполеона, который имел привычку позировать для портретов, спрятав руку в жилет. "Женщины, очевидно, подражали императору, копируя эту позу", – писал The Atlantic. И поэтому обиженный император якобы приказал шить женские рубашки с пуговицами на противоположной стороне, чем у мужчин, чтобы положить конец всем этим насмешкам в свой адрес.

Историки, возможно, никогда точно не узнают, как именно женские пуговицы оказались слева, но независимо от своего происхождения этот дизайнерский нюанс сегодня стал просто еще одним модным обычаем.

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