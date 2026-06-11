Точка в круге и квадрате на этикетке одежды: что означает и почему нельзя игнорировать

На этикетках одежды все чаще можно увидеть незнакомые значки в виде точек в круге внутри квадрата. Игнорировать эти обозначения не стоит, ведь если не придерживаться рекомендаций производителя, одежда может потерять форму или уменьшиться после сушки.

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Такие знаки появились из-за популярности сушильных машин и функций сушки в современной технике. OBOZ.UA рассказывает, что означают новые символы.

Отметки с квадратом отвечают именно за сушку одежды.

Если внутри квадрата нарисован пустой круг, это означает, что вещь можно сушить при любой температуре. Перечеркнутый круг в квадрате указывает, что сушильную машину использовать нельзя.

Точки внутри круга показывают допустимую температуру сушки. Одна точка означает низкую температуру, две – среднюю, а три – высокую.

Еще один знак – три вертикальные линии в квадрате. Он означает, что одежду можно сушить даже в нерасправленном виде.

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