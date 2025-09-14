Почему в СССР в домах всегда было нечетное количество ступенек: объяснение

Прогулка по подъезду типичной "хрущевки" — это как путешествие в прошлое, хранящее многочисленные тайны. Многие замечали необычные детали, которые повторяются почти в каждом доме, построенном во времена СССР.

Одной из таких загадок является нечетное количество ступенек на лестничных пролетах. Другая — особая покраска стен, где верхняя часть белая, а нижняя имеет насыщенные оттенки. Но существует ли научное или практическое обоснование этих особенностей?

Странные, на первый взгляд, решения были продиктованы не только экономией, но и соображениями безопасности и долговечности. За ними стоят строительные нормы, действовавшие в стране, стремившейся как можно быстрее разрешить жилищный кризис.

Стандарты строительства и безопасность в СССР

В 1955 году постановление "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве" положило начало эпохе массового строительства, известного как "хрущевки". Эти типовые дома были призваны быстро обеспечить жильем миллионы советских семей. Вместе с этим появились и строгие строительные стандарты, регулирующие каждую деталь, включая конструкцию лестниц в подъездах.

Научные исследования, проведенные советскими специалистами, выявили интересную закономерность: человек реже оступается, когда количество ступенек нечетное. Причина проста: это позволяет начинать и заканчивать движение с одной и той же ноги, что является более естественным и комфортным для ходьбы. Это значительно снижало риск падений и травм.

Обычно на лестничных пролетах в "хрущевках" делали девять ступенек. Такое количество было обусловлено стандартной высотой этажей в 2,7 метра, при оптимальной высоте ступеньки 150 миллиметров. Иногда, при необходимости, на первых этажах количество ступенек могли уменьшить до восьми, но общий принцип непарности оставался неизменным.

Кроме того, лестницы часто красили только по краям, оставляя центральную часть необработанной. Хотя некоторые легенды связывают это с имитацией ковровых дорожек, более вероятной является практическая версия: глянцевая краска облегчала уборку, ведь именно по краям обычно скапливалась основная грязь.

Особенности покраски подъездов

Типичные подъезды в советских домах имели характерное оформление: верхняя часть стен окрашивалась белой побелкой, а нижняя — ярким цветом. Этот выбор имел свое обоснование. Побелка сверху помогала экономить на освещении, лучше отражая свет. А вот выбор цветов для нижней части, как правило, синего или зеленого, объясняется несколькими версиями.

Одна из них утверждает, что эти цвета считались нейтральными и успокаивающими, а также помогали сделать незаметными граффити и другие надписи. По этой же логике их часто использовали для окрашивания стен в школах и больницах.

Другая, более прагматичная версия, связанная с последствиями Второй мировой войны. После ее завершения осталось много зеленой краски, которая ранее использовалась для камуфляжа. Ее доступность и низкая стоимость сделали этот цвет идеальным для массовых работ. Синий стал популярной альтернативой.

Наконец, третья версия объясняет выбор этих цветов их долговечностью. Считалось, что зеленый и синий оттенки менее подвержены выцветанию и дольше сохраняют свой первоначальный вид, что было крайне важно в условиях, где капитальный ремонт делали редко.

