Почему в СССР подъезды красили до половины: откуда взялась любовь к синему и зеленому цвету

До сих пор, если войти в старый дом советской застройки, можно увидеть, что подъезд его окрашен весьма специфическим образом. Слой краски достигает примерно половины высоты стены, после чего начинается побелка, а цвет этого слоя будет в основном синим или зеленым. Такой прием применялся повсеместно, но можно ли его логически объяснить?

OBOZ.UA попытался разобраться в ситуации и нашел объяснение. Конечно, не обошлось без традиционной советской экономии на всем. Но такой подход к покраске подъездов объяснялся также и нормами пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Почему синий и зеленый?

Эти два цвета в СССР использовались для покраски военной техники, пассажирских железнодорожных вагонов и грузовых автомобилей ЗИЛ и ГАЗ. На их изготовление деньги тратили достаточно щедро, соответственно и краски производили немало. Излишки постоянно были в продаже, поэтому их и пускали на бытовые нужды, как покраска подъездов. К тому же, эти яркие оттенки нуждались в более тонком слое, чтобы покрыть стену, поэтому подобная краска тратилась экономнее.

По одной из версий, после завершения Второй Мировой войны синей и зеленой краски в СССР осталось настолько много, что ею начали декорировать не только жилые дома. В эти цвета красили санузлы и кухни в новостройках.

Почему краску комбинировали с побелкой?

По советским стандартам считалось, что краска способна защитить стены от плесени и грязи, а также она обладает огнеупорными свойствами. А на темных синем и зеленом меньше видно были надписи и следы вандализма. Строители, в свою очередь, были уверены, что эти цвета позволяют визуально скрыть следы некачественной работы – неровность стен, сколы, трещины и т.п. Пространство выше линии взгляда можно было и побелить. Такой подход к оформлению стен в две полосы во многом сохранился до сих пор.

Был ли в этом дизайнерский замысел?

Согласно книге 1957 года "За здоровый быт", синий и зеленый цвета назывались способными расширять пространство. Учитывая, насколько тесны были подъезды советской застройки, неудивительно, что этим цветам отдавали предпоч тение. Им также приписывали успокаивающие свойства. Правда, таким действием обладают светлые оттенки, а внутридомовые помещения красили темными.

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