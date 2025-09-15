Кто такие 'юннаты': что означает слово родом из СССР

Юннаты – это сокращение от "юные натуралисты", дети, которые в СССР изучали природу и помогали сохранять окружающую среду. В советские времена слово "юннат" стало привычным для миллионов школьников. Оно происходит от словосочетания "юный натуралист" и означало ребенка, который посещал кружок по изучению природы.

Такие кружки существовали для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Целью было не только научить детей ухаживать за растениями или животными, но и воспитать любовь к природе. Юннаты занимались практическими наблюдениями, проводили опыты и даже помогали колхозам и совхозам. Впоследствии это переросло в настоящее массовое движение, которое имело собственные правила и даже "заповеди".

Чем занимались юннаты

Участники кружков внимательно наблюдали за изменениями в окружающей среде: вели записи, делали зарисовки, составляли гербарии. Они высаживали деревья, ухаживали за цветами в школьных дворах, убирали лесные участки. Дети также учились выращивать сельскохозяйственные культуры, распознавать сорта растений и подбирать для них наилучшие условия. Благодаря такой деятельности юннаты получали навыки, полезные не только для будущих биологов или агрономов, но и для обычной жизни.

"Заповеди" юнната

Каждый участник движения должен был придерживаться определенных правил. Среди них – внимательно наблюдать за всем, что происходит в природе, тщательно фиксировать результаты, оставаться честным и беспристрастным в выводах. Юннатов призвали сообщать результаты наблюдений в кружках и на станциях, чтобы знания приносили пользу обществу. Важно было не делать поспешных выводов и проверять результаты опытов не один раз.

Первая станция юных натуралистов

Началом движения считается открытие в 1918 году первой станции в московском парке "Сокольники". Там дети бесплатно могли изучать жизнь пчел, птиц, рыб и растений. Спрос был огромный, ведь занятия позволяли не только интересно проводить время, но и получать практические знания. Впоследствии станции превратились в настоящие центры исследований, где совмещали кружки, практические занятия и даже летние лагеря.

Зачем нужно было это движение

Юннатские кружки выполняли сразу несколько задач: помогали детям организовать досуг, прививали любовь к природе и готовили потенциальных студентов биологических и аграрных вузов. Знания, полученные на станциях, пригодились не только будущим ученым, но и всем детям во взрослой жизни. К середине XX века движение приобрело массовость – только к 1975 году в СССР действовало более 500 подобных станций.

Интересные факты из деятельности юннатов

Юннаты узнавали немало уникальных фактов о природе. Например, белки могут мигрировать на сотни километров, а кукуруза по-разному реагирует на недостаток влаги в зависимости от периода роста. Они изучали свойства водоросли хлореллы, которая может очищать воду и производить кислород даже в космическом корабле. Такие знания становились маленькими открытиями для детей и формировали научное мировоззрение.

Трудности и наследие юннатского движения

В 1930-х годах юннатские станции пережили репрессии: многие преподаватели подверглись преследованиям. Однако само движение сохранилось и даже усилилось – в 1934 году станция в "Сокольниках" стала главной в стране и координировала работу сотен других кружков. К середине 1970-х годов юннаты превратились в массовое явление, которое воспитало не одно поколение будущих биологов, учителей и ученых.

