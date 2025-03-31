Почему в СССР презервативы называли 'изделие №2': объяснение

В Советском Союзе презервативы имели довольно необычное название – "изделие №2". Эта фраза стала почти символом эпохи, когда секс формально "не существовал", но контрацепция, хоть и ограниченная, присутствовала.

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В то время была распространена фраза "Заниматься любовью в презервативе – все равно, что нюхать цветы в противогазе!". Она точно отражала отношение к этим средствам защиты.

Существует несколько версий происхождения названия "изделие №2". Одна из наиболее распространенных утверждает, что это связано с тем, что презервативы считались предметом второй необходимости после противогазов, являвшихся "изделием №1". Однако есть и другие объяснения.

Согласно другой версии, маркировка "№2" обозначала размер презерватива. В Советском Союзе официально существовало три размера этих изделий, и второе было самым распространенным. Даже в аптеках название "презерватив" часто заменялось "изделием №2" на ценниках.

Еще одна теория связывает название с количеством презервативов в упаковке. В фармацевтике существует правило, согласно которому номер указывает количество таблеток или ампул. Поскольку советские презервативы сначала продавались по две штуки в упаковке, их якобы и прозвали "изделием №2".

Производство презервативов в СССР началось в 1936 году на Баковском заводе через два года после запрета абортов. Первые изделия были низкого качества, производились из грубой, желтоватой резины с неприятным запахом. Чтобы предотвратить слипание, их обильно посыпали тальком перед упаковкой в картонный конвертик.

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