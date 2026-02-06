Почему в СССР перестали строить круглые дома: жители хотели быстрее оттуда сбежать

Советское градостроительство было полем для смелых экспериментов, где архитекторы пытались совместить оригинальность форм с демонстрацией величия государства. Поиск идеального жилья для "нового человека" побуждал к созданию зданий необычной геометрии, которые должны были экономить пространство и символизировать коммунальное единство.

Однако то, что выглядело эффектно на чертежах и с высоты птичьего полета, на практике оказалось непригодным для комфортной жизни. Жители таких домов быстро столкнулись с бытовыми трудностями, которые невозможно было решить стандартными методами.

В конце концов, высокая стоимость и многочисленные недостатки заставили власти отказаться от округлых линий в пользу прагматичных "хрущевок". История этих сооружений – это путь от авангардного триумфа до признания полной непрактичности.

Первые попытки: от авангарда до "буквы С"

Идея круглых жилых сооружений появилась в России еще в 1820-х годах в Санкт-Петербурге, но настоящий толчок она получила в эпоху конструктивизма. Первым жилым домом в форме разорванного кольца в СССР стал трехэтажный дом в Таганроге, возведенный в 1932 году для рабочих завода "Красный котельщик".

Круглая форма должна была олицетворять коммуну, где все соседи живут на виду друг у друга благодаря общим балконам и закрытому двору. По другим причинам – круглые дома должны были символизировать кольца Олимпиады.

Жители СССР пересказали легенды, что эти здания в форме буквы "С" должны были стать первыми в серии сооружений, которые вместе образовали бы аббревиатуру "СССР".

Несмотря на статус "престижного", сначала жители пользовались общими ванными и уличными туалетами, а водопровод провели только через 30 лет.

Олимпийские кольца

В 1970-х годах идея вернулась в рамках подготовки к Олимпиаде-80. Архитекторы Евгений Стамо и Александр Маркелов планировали возвести пять огромных домов-колец, которые визуально повторяли бы олимпийскую символику. Однако реализовать удалось только два объекта – на улицах Нежинской и Довженко. Каждое такое сооружение насчитывало более 900 квартир, но проект оказался слишком дорогим и сложным для массового внедрения.

Почему круглые дома не понравились жильцам

Практическая эксплуатация выявила критические недостатки, которые заставляли людей мечтать о переезде в обычные прямоугольные квартиры:

Отсутствие прямых углов: жильцы не могли установить стандартную мебель, а процесс поклейки обоев или укладки пола превращался в настоящее испытание.

жильцы не могли установить стандартную мебель, а процесс поклейки обоев или укладки пола превращался в настоящее испытание. Проблемы с микроклиматом: из-за формы здания во внутренних комнатах царила темнота, что приводило к появлению сырости, плесени и большим затратам на электроэнергию.

формы здания во внутренних комнатах царила темнота, что приводило к появлению сырости, плесени и большим затратам на электроэнергию. Акустический дискомфорт: двор-колодец создавал эффект сильного эха, из-за чего любой разговор под окнами был слышен всем жителям дома.

создавал эффект сильного эха, из-за чего любой разговор под окнами был слышен всем жителям дома. Транспортный коллапс: въезд во двор через узкие арки делал парковку и проезд спецтранспорта крайне затрудненным.

